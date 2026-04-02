Цена бензина в Беларуси может вырасти еще сильнее 10 2.04.2026, 11:07

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Для этого есть ряд причин.

27 марта «Белнефтехим» объявил о повышении цен на топливо в два этапа, всего – на 7 копеек за литр. Экономист Анастасия Лузгина сказала «Белсату», что, похоже, это не конец, и объяснила, почему в этом году цены могут вырасти еще.

Война в Иране спровоцировала удорожание нефти на мировом рынке, а следом – и моторного топлива. Но в Беларуси стоимость бензина не выросла сразу. В начале марта экономист Исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина вспрогнозировала, что топливо все же подорожает и у нас, и этот прогноз сбылся: 27 марта «Белнефтехим» объявил о «поэтапной корректировке розничных цен на автомобильное топливо».

Такая деликатная формулировка, по-видимому, должна приукрасить суровую действительность: с 28 марта литр топлива подорожал на 4 копейки, а с 4 апреля цена вырастет еще на 3 копейки. В итоге цены прибавят 3% и будут следующими:

АИ-92 – 2,57 рубля;

АИ-95 – 2,67 рубля;

АИ-98 – 2,89 рубля;

дизельное топливо – 2,67 рубля.

Сейчас Лузгина говорит, что это, похоже, не последний рост цен на топливо. Она напомнила, что в прошлом году бензин и солярка подорожали на 16 копеек (или на 6,5%), хотя с нефтью все было стабильно:

«Вполне вероятно, что на этом процесс не остановится, будет еще повышение. Следует учитывать, что и в 2024-м, и в 2025-м цены на бензин тоже росли, а, например, прошлый год в плане цен на нефть был стабилен, там никаких серьезных прыжков не происходило».

По словам эксперта, топливо в этом году должно было бы подорожать в Беларуси и без нефтяного кризиса:

«Здесь же играет роль не только цена самой нефти, здесь же и обслуживание, и логистика, зарплаты растут. Затраты увеличиваются – и цена может немного меняться».

И вот к таким «обычным» основаниям добавляется конфликт на Ближнем Востоке, который подталкивает больший рост топливных цен:

«Скорее всего, нынешние плюс 3% – это не предел роста. Вполне вероятно, что мы еще увидим в течение апреля–мая такое постепенное повышение, может, на 2–3 копейки».

Впрочем, многое будет зависеть от продолжительности войны в Иране и препятствий в Ормузском проливе для танкеров:

«Если это будет в течение не месяца, а двух-трех-четырех, то вероятность дальнейшего подорожания бензина сохранится и увеличится, потому что российская нефть тоже дорожает, она становится дороже для нефтеперерабатывающих заводов».

Коварство подорожания топлива в том, что оно поджимает общую инфляцию. Бензин или солярка нужны в чуть ли не в любой деятельности: например, привезти товары в магазин, или кирпичи на стройку, или какие-то детали на завод, или то же топливо на АЗС, это уже не говоря про автобусы, маршрутки и такси. В результате у компаний растут расходы, констатировала Лузгина:

«Безусловно, любое подорожание бензина будет переноситься в себестоимость продукции или услуги, хотя и в пределах существующего регулирования цен. Нынешнее подорожание топлива – не такое, чтобы слишком большое пока, однако постепенно это, конечно, будет переноситься в потребительские цены».

Пока инфляция в Беларуси не выскочила за очерченные властями границы: в феврале цены выросли на 5,6% год к году при плане не более 7% в этом году.

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