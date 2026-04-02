Стала известна реакция НАТО на угрозы Трампа 5 2.04.2026, 11:13

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Союзники говорят о «дне сурка».

В НАТО не испытывают «чрезмерного беспокойства» на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из Альянса.

Об этом сообщает CNN.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности назвал подобные заявления Трампа «днём сурка», отметив, что Альянс уже не впервые слышит от него подобную риторику.

При этом источники подчёркивают, что полностью игнорировать такие угрозы нельзя. Решения американского президента могут приниматься стремительно, поэтому среди части дипломатов сохраняется определённая тревога.

Как отметил высокопоставленный европейский дипломат, некоторые союзники рассматривают последние заявления Трампа как попытку давления на европейские страны с целью заставить их выделить ресурсы для разблокирования Ормузского пролива.

В то же время другие собеседники не видят прямой связи между этими вопросами.

Один из дипломатов НАТО подчеркнул, что подобная риторика Трампа «отражает его разочарование тем, что некоторые союзники не предоставили США поддержку в виде прав на пролёт и размещение баз во время войны с Ираном».

Ранее Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте намекал, что США могут прекратить поддержку Украины, если союзники не усилят свои обязательства по обеспечению открытого доступа к Ормузскому проливу.

После того как переговоры не принесли результата, страны-члены Альянса оперативно выступили с заявлением о готовности обеспечить безопасное судоходство по этому стратегически важному маршруту.

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