Как белорусам открыть «шенген»: можно ли успеть к лету-2026 1 2.04.2026, 11:24

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Очереди сильно растянулись.

Ограничения полетов в ОАЭ, Катар и Оман из-за военных действий, как минимум энергетический кризис на Кубе, очередной налог для туристов в Таиланде и дальние перелеты в Азию заставляют белорусов еще больше задумываться о перспективах летнего (и не только) отдыха.

Что интересно, запросов на получение «шенгена» меньше не стало. «Всегда была категория людей, которым нужна виза. И они будут ее делать. Просто сейчас это либо очень дорого, либо долго», — поясняет источник Tochka.by.

Очереди на «шенген» сильно растянулись

По словам собеседницы, которая специализируется на оформлении итальянских виз, сделать туристический «шенген» можно было дешевле.

«Например, если записаться в список ожидания на Италию с расчетом получить визу через полгода-год и спокойно подготовить все необходимые документы самим, не переплачивать за премиум-залы», — рассказывает турагент.

Но сейчас очередь желающих оформить «шенген» через посольство Италии растянулась. И теперь сложно рассчитывать на его получение в обозримые сроки.

Только на ожидание верификации визовые центры закладывают до 90 дней (по факту получается гораздо больше). Плюс еще около девяти месяцев нужно ждать самой подачи. Как говорится, за это время можно и родить.

При этом Италия остается самой «дружелюбной» в плане выдачи виз. Как и Греция. Эти страны быстрее рассматривают документы и редко отказывают.

Но греческие дипломаты выдают визы, как правило, только под тур. Итальянские могут расщедриться и на относительно долгосрочный «шенген» — это возможно хотя бы в теории.

Испания с трансфером в Москву

Ищем возможности дальше по югу Европы.

«Если рассматривать туристическое направление, то в ближайшие полгода доступны записи на Грецию и Испанию, визы ставят в основном на непродолжительные сроки», — уточняют в одном из агентств.

Места на запись в Испанию уходят очень быстро, до утверждения может пройти несколько месяцев. И само рассмотрение растягивается до 45 дней.

Привычную «ловлю мест» в Минске представители сферы туризма сейчас считают тратой нервов. Тем более сложно выкроить нужное количество «окошек». Например, под семью с детьми.

Для ускорения предлагают два варианта: безличную подачу в Минске за дополнительную плату либо трансфер в Москву, где все происходит быстрее.

Во втором случае подразумеваются ночной переезд, подача утром при содействии сопровождающего и возвращение домой к вечеру того же дня. Паспорт с визой привезут обратно уже «курьером».

Визовый центр Румынии не спасает

Как известно, с 1 апреля прием документов на визы возобновила Румыния. Но заявок накопилось так много, что сложно угадать, когда их рассмотрят в порядке очереди.

Визовый центр Болгарии с апреля повысил сервисный сбор. Теперь он составляет €28 вместо €25 (в том числе для детей). Оплачивается в белорусских рублях по курсу на день подачи.

Сколько стоит «шенген» для белорусов в 2026 году

Представители профильных турфирм уходят от ответа на прямой вопрос о стоимости визы «под ключ».

Эту уклончивость можно объяснить опасением напугать клиента ценой, а еще — зависимостью от конкретных условий (страны и визового центра).

Однозначна только сумма консульского сбора за краткосрочную шенгенскую визу типа C для граждан Беларуси — €35 (для взрослых и детей старше 12 лет).

При подаче через визовые центры добавляется сервисный сбор от €15 до €28 (как выяснилось в случае с Болгарией).

Нужно учитывать, что за детей до 12 лет не надо платить консульский сбор. Но это не отменяет сервисный — визовому центру.

Также следует предоставить медицинскую страховку: цена зависит от длительности и — иногда — специфики поездки (например, страховой коэффициент может увеличиться, если речь идет о спортивных соревнованиях, где есть риск травмы).

Отдельно турфирмы предлагают платные услуги по заполнению анкеты и даже фотографированию.

Подача на испанскую визу через Москву предполагает расходы на трансфер.

Дополнительно придется платить и при готовности воспользоваться так называемыми премиум-залами визовых центров. Фигурируют суммы 110—135 рублей.

Еще агенты спрашивают о родственниках или друзьях, живущих в Польше (с ПМЖ или гражданством), которые могут сделать гостевое приглашение. Это упростит оформление «шенгена».

Но, кажется, в таком случае и посредник особо не нужен, разве что нет желания самим взаимодействовать с диппредставительством.

Таким образом, в зависимости от страны турфирмы предлагают оформить «шенген» за 300—600 рублей с пресловутым предлогом «от» (обозначенной суммы). Теоретически лучше закладывать усредненный показатель — 450 рублей.

Перед оформлением визы и поездкой проверьте паспорт

Представители туриндустрии обращают внимание на тенденцию последнего времени: люди подаются на визу с поврежденными и (что еще более удивительно) недействительными паспортами.

Из-за этого им не дают визу или затем их не выпускают из Беларуси. Ведь на границе сначала проверяют паспорт, а только потом разрешительный штамп.

В связи с этим специалисты предлагают мини-гайд по проверке паспорта, перед тем как податься на визу и поехать за границу.

Документ должен быть выдан не более 10 лет назад. А после поездки — действовать еще минимум три месяца.

Для виз и штампов обязательно нужно предусмотреть две чистые страницы.

При выезде из Беларуси значение имеет и состояние паспорта: гербовая печать должна быть четкой (если размыто более 10%, скорее всего, не выпустят).

Также к отправке домой и требованию заменить паспорт могут привести поврежденное фото и надорванные страницы.

Если документ не соответствует требованиям, развернут даже при наличии визы.

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