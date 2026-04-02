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Цены на нефть выросли сразу после заявления Трампа

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  • 2.04.2026, 11:28
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Цены на нефть выросли сразу после заявления Трампа

Аналитики ожидают новых максимумов.

Цены на нефть утром 2 апреля существенно выросли после предыдущего падения в среду. Котировки отреагировали на заявление президента Дональда Трампа о том, что США будут продолжать наносить удары по Ирану, сообщает Reuters.

Издание обращает внимание, что американский лидер не назвал точных сроков завершения войны, что «усилило опасения инвесторов относительно длительных перебоев в поставках».

По данным портала Investing, по состоянию на 9:41 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла почти на 7 долларов – до 108,10 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 6,42 доллара за баррель – до 106,54 доллара за баррель.

«Мы доведем дело до конца, и сделаем это очень быстро. Мы уже очень близки», – заявил Трамп, добавив, что американские вооруженные силы почти достигли своих целей в конфликте, но не привел никаких конкретных деталей.

Старший аналитик рынка в компании Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, что цены на нефть могут достичь новых максимумов в случае эскалации на Ближнем Востоке.

«Если напряженность усилится или будут расти риски для судоходства, нефть может достичь новых максимумов, поскольку рынки учитывают в ценах потенциальные перебои с поставками», – отметила эксперт.

Между тем, по данным министерства обороны Катара, в среду нефтяной танкер, арендованный компанией QatarEnergy, был поражен иранской крылатой ракетой в водах страны.

Глава Международного энергетического агентства предупредил, что перебои с поставками начнут влиять на экономику Европы в апреле.

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