На границе резко выросла очередь на выезд

На границе резко выросла очередь на выезд2
- 2.04.2026, 11:37
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Большинство автомобилей ждут выезда в Польшу.
За последние сутки очередь легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза к утру 2 апреля увеличилась примерно на сто машин. Основное скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщили в Госпогранкомитете.
По данным на 10:00, перед пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») в очереди находятся около 90 легковых автомобилей.
Пограничники отметили, что «сопредельные контролирующие службы за сутки оформили лишь 36% от обычного количества машин».
На литовском направлении ситуация следующая: перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидают въезда в ЕС около 80 автомобилей, а перед «Шальчининкай» («Бенякони») — примерно 20. По информации ведомства, литовская сторона пропустила около 52% транспорта от стандартного объёма.
Очередей автобусов на границе, согласно данным Госпогранкомитета, на данный момент не зафиксировано.