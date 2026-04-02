На границе резко выросла очередь на выезд 2 2.04.2026, 11:37

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иллюстративное фото

Большинство автомобилей ждут выезда в Польшу.

За последние сутки очередь легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза к утру 2 апреля увеличилась примерно на сто машин. Основное скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщили в Госпогранкомитете.

По данным на 10:00, перед пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») в очереди находятся около 90 легковых автомобилей.

Пограничники отметили, что «сопредельные контролирующие службы за сутки оформили лишь 36% от обычного количества машин».

На литовском направлении ситуация следующая: перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидают въезда в ЕС около 80 автомобилей, а перед «Шальчининкай» («Бенякони») — примерно 20. По информации ведомства, литовская сторона пропустила около 52% транспорта от стандартного объёма.

Очередей автобусов на границе, согласно данным Госпогранкомитета, на данный момент не зафиксировано.

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