закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе резко выросла очередь на выезд

2
  • 2.04.2026, 11:37
  • 2,516
На границе резко выросла очередь на выезд
иллюстративное фото

Большинство автомобилей ждут выезда в Польшу.

За последние сутки очередь легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза к утру 2 апреля увеличилась примерно на сто машин. Основное скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщили в Госпогранкомитете.

По данным на 10:00, перед пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») в очереди находятся около 90 легковых автомобилей.

Пограничники отметили, что «сопредельные контролирующие службы за сутки оформили лишь 36% от обычного количества машин».

На литовском направлении ситуация следующая: перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидают въезда в ЕС около 80 автомобилей, а перед «Шальчининкай» («Бенякони») — примерно 20. По информации ведомства, литовская сторона пропустила около 52% транспорта от стандартного объёма.

Очередей автобусов на границе, согласно данным Госпогранкомитета, на данный момент не зафиксировано.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров