Россиянам запретят торговать, рыбачить и лечиться рядом с резиденцией Медведева на Рублевке 13 2.04.2026, 11:40

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Создается охранная зона.

Вокруг резиденции зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на Рублевке создадут охранную зону. Это следует из проекта приказа Федеральной службы охраны (ФСО), на который обратила внимание «Верстка». Согласно документу, общая площадь охраняемой территории вокруг объекта «Горки-9» в Московской области составит 6,3 квадратных километра. В границе этой зоны предусматривается ввести ряд запретов. В частности, нельзя будет заниматься торговлей, рыбачить, проводить массовые мероприятия и вести «туристическую деятельность». Также под запрет попадет «деятельность по санитарно-курортному лечению, медицинской реабилитации и организации отдыха граждан».

Кроме того, рядом с резиденцией запретят запускать дроны, организовывать тиры и страйкбольные клубы, а также открывать другие объекты, в которых используются изделия, «имеющие внешние или конструктивные сходства с оружием». Наконец, россиянам, проживающим в пределах охранной зоны, запретят устанавливать фонтаны выше трех с половиной метров. Отдельно в документе прописано, что убытки, причиненные местным жителям, должна будет возместить ФСО. Из пояснительной записки следует, что решение оградить резиденцию охранной зоной принял директор ФСО Дмитрий Кочнев 16 декабря 2025 года. До этого такую зону установили возле резиденции президента РФ Владимира Путина «Бочаров ручей» в Сочи.

Медведев занимал государственную резиденцию «Горки-9» во время своего президентского срока в 2008-2012 годах, а также будучи премьер-министров. В 2020 году после отставки с поста главы правительства он сохранил право пожизненного пользоваться этой резиденцией, писал «Проект». До Медведева в «Горках-9» проживали генсек СССР Юрий Андропов, а также первый президент РФ Борис Ельцин, который после ухода с поста предпочел переехать в «Барвиху».

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