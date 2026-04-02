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Всё осталось на бумаге

  • Кирилл Сазонов
  • 2.04.2026, 11:53
  • 3,634
Всё осталось на бумаге
Кирилл Сазонов

План российского Генштаба провалился.

Друзья, снова про Донбасс. По мнению Кремля, Донецкая область должна быть захвачена. Мешает этому одна большая Краматорская агломерация. Четыре города: Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Если смотреть на ситуацию в динамике, то большая битва за Донбасс в этой части Донецкой области идет с самого начала широкомасштабки. И сейчас дело идет к решительной битве, но первые большие мечты 2022-2023 годов уже давно закопали.

Первоначальный план российского Генштаба выглядел очень красиво и сулил стратегический успех. Взять штурмом Константиновку, одновременно на западе перерезая все коммуникации. С востока вообще ничего не штурмовать – это не нужно. С севера по Лиманскому направлению прорваться вперед, перерезать трассу со Славянска на Изюм. То есть большая (или даже самая большая) группировка ЗСУ оказывается с очень слабенькой логистикой.

Потом финальный аккорд. От Покровска через Доброполье и Белозерское идти к Барвенково. Это получается рывок с юга на север. А на Лиманском направлении от трассы «Славянск – Харьков» прорываться к Барвенково уже с востока на запад. При успехе операции в реальном котле оказывается крупнейшая группировка ЗСУ. Это не просто полный захват Донецкой области, это прорыв фронта. И такой удар по ЗСУ, что можно говорить и про общий перелом в войне. Но все это осталось мечтами. Большое окружение роскошно выглядело только на картах российского Генштаба.

Битва за Покровск затянулась, попытка прорваться к Доброполью после первого успеха превратилась в отступление и обрезание «ушей зайца». На Лиманском направлении сценарий «пройти Серебрянский лес и выйти на Харьковскую трассу» так и закончился в Серебрянском лесу. Вместо двух больших наступлений противник получил тяжелые бои за каждую посадку или село. Ни о каком большом котле речь уже не идет. Планы пришлось менять.

Последняя попытка захватить Краматорскую агломерацию предусматривает вообще наступление с четырех сторон. С востока через Северск идти на Славянск. От Дробышеве и Лимана тоже на Славянск, но уже с севера. С юга взять Константиновку, Дружковку и выйти к Краматорску. Ну а от Покровска на Доброполье и зайти к Дружковке с запада. Тоже большой разгром и котел для приличной группировки ЗСУ. Вопрос с захватом Донецкой области решен автоматически, ну и открываются возможности продвижения дальше на север и запад.

И снова противник слишком сильно поверил в себя. Из четырех векторов пройти удалось только по восточному, срезав Северский выступ. На Доброполье отброшены назад, на Лимане и Дробышеве застряли, Константиновку взять не смогли. Можно пробиваться к Краматорску с востока и потом штурмовать с одной стороны. Вот только получиться, как со штурмом Бахмута. Громадные потери и очень долго. При отсутствии тех резервов. Туше. Но они будут пробовать. Весна, лето и осень 2026. Так просто от Донецкой области Кремль не откажется.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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