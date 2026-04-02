Всё осталось на бумаге Кирилл Сазонов

2.04.2026, 11:53

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Кирилл Сазонов

План российского Генштаба провалился.

Друзья, снова про Донбасс. По мнению Кремля, Донецкая область должна быть захвачена. Мешает этому одна большая Краматорская агломерация. Четыре города: Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Если смотреть на ситуацию в динамике, то большая битва за Донбасс в этой части Донецкой области идет с самого начала широкомасштабки. И сейчас дело идет к решительной битве, но первые большие мечты 2022-2023 годов уже давно закопали.

Первоначальный план российского Генштаба выглядел очень красиво и сулил стратегический успех. Взять штурмом Константиновку, одновременно на западе перерезая все коммуникации. С востока вообще ничего не штурмовать – это не нужно. С севера по Лиманскому направлению прорваться вперед, перерезать трассу со Славянска на Изюм. То есть большая (или даже самая большая) группировка ЗСУ оказывается с очень слабенькой логистикой.

Потом финальный аккорд. От Покровска через Доброполье и Белозерское идти к Барвенково. Это получается рывок с юга на север. А на Лиманском направлении от трассы «Славянск – Харьков» прорываться к Барвенково уже с востока на запад. При успехе операции в реальном котле оказывается крупнейшая группировка ЗСУ. Это не просто полный захват Донецкой области, это прорыв фронта. И такой удар по ЗСУ, что можно говорить и про общий перелом в войне. Но все это осталось мечтами. Большое окружение роскошно выглядело только на картах российского Генштаба.

Битва за Покровск затянулась, попытка прорваться к Доброполью после первого успеха превратилась в отступление и обрезание «ушей зайца». На Лиманском направлении сценарий «пройти Серебрянский лес и выйти на Харьковскую трассу» так и закончился в Серебрянском лесу. Вместо двух больших наступлений противник получил тяжелые бои за каждую посадку или село. Ни о каком большом котле речь уже не идет. Планы пришлось менять.

Последняя попытка захватить Краматорскую агломерацию предусматривает вообще наступление с четырех сторон. С востока через Северск идти на Славянск. От Дробышеве и Лимана тоже на Славянск, но уже с севера. С юга взять Константиновку, Дружковку и выйти к Краматорску. Ну а от Покровска на Доброполье и зайти к Дружковке с запада. Тоже большой разгром и котел для приличной группировки ЗСУ. Вопрос с захватом Донецкой области решен автоматически, ну и открываются возможности продвижения дальше на север и запад.

И снова противник слишком сильно поверил в себя. Из четырех векторов пройти удалось только по восточному, срезав Северский выступ. На Доброполье отброшены назад, на Лимане и Дробышеве застряли, Константиновку взять не смогли. Можно пробиваться к Краматорску с востока и потом штурмовать с одной стороны. Вот только получиться, как со штурмом Бахмута. Громадные потери и очень долго. При отсутствии тех резервов. Туше. Но они будут пробовать. Весна, лето и осень 2026. Так просто от Донецкой области Кремль не откажется.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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