Генералам стоило бы сменить Лукашенко 13 Telegram-канал «Письма к дочери»

2.04.2026, 15:54

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Это лучше, чем воевать с НАТО.

Кое-кто вчера подвел итоги боеготовности своих генералов. И боеготовность его, видимо, сильно подвела. Кое-кто, правда, не уточнил, где конкретно она его подвела. Ну, чтобы враги не догадались. Потому что врагам же больше про его боеготовность узнать неоткуда.

Но не такой это бином Ньютона, чтобы не догадаться, что подвела боеготовность его примерно везде.

Потому что подтягиваться генералы не умеют, пулеметы у них нечищенные, рассредоточиться из мест постоянной дислокации во все стороны не хотят.

Хотя про «не хотят рассредоточиться» — это истекающий гарант, конечно, попрекал своих генералов зря. Я думаю, каждый беларуский генерал, при правильных кинетических стимулах, готов моментально рассредоточиться в разные стороны и больше ни разу в местах своей постоянной дислокации не появляться. И как раз это кое-кого больше всего и расстраивает.

Но главное, что генералы до сих пор не показали своему гаранту, откуда на Беларусь готовится нападение. Потому что кое-кто точно знает, что нападение готовится. Может быть, даже уже напали. Может быть, НАТО уже с лязгом просачивается на границе, а генералы, получается, не в курсе. И что это тогда за генералы, если они не знают, откуда на их гаранта готовится нападение?

А если знают, то все еще хуже. Потому что тогда получается, что на гаранта напали, а он даже не заметил. Потому что генералы ему всей правды не говорят. Скрывают от своего гаранта эту военную тайну. И как после этого этим генералам можно верить?

Да никак. Поэтому кое-кто и не верит. Причем давно. Причем, понимает ведь, что это чувство у него со своими генералами совершенно взаимно. Поэтому сказал, что если генералам что-то в нем лично не нравится, то им надо подождать ближайшего электорального процесса. То есть, кое-кто все-таки опасается, что генералы электорального процесса могут и не дождаться.

То есть вот откуда ни посмотри, все равно получается, что по всем этим генералам надо делать правильные кадровые выводы, желательно совмещенные с торжественными арестами. И кое-кто эти выводы давно бы уже сделал, если бы знал, где ему взять новых генералов. Но кое-кто вон даже нового директора на агрокомбинат «Ждановичи» не знает, откуда взять.

Так это директору «Ждановичей» с НАТО воевать не надо. А генералам с таким гарантом, возможно, придется. И не только в телевизоре, в котором они все НАТО уже победили не по одному разу.

И что-то мне кажется, что поменять себе гаранта во всех смыслах полезнее для генеральского здоровья, чем воевать с НАТО. И дожидаться электорального процесса при этом не обязательно.

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