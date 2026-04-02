закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Скоро начнется»: Путин решился на отчаянные шаги

6
  • 2.04.2026, 12:04
  • 16,280
«Скоро начнется»: Путин решился на отчаянные шаги
Фото: Getty Images

Определенные признаки побуждают к одному выводу.

Путин уже длительное время пытается избежать объявления мобилизации, осознавая риски. Однако России становится все труднее компенсировать колоссальные потери, которые несет ее армия.

Хотя в России утверждают, что не нуждаются в новой волне мобилизации, но определенные признаки побуждают к одному выводу. Специально для «24 Канала» эксперты раскрыли, к чему готовится Кремль и при каком условии Путин может пойти на объявление мобилизации.

Как Россия набирает новых солдат?

Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал о наличии внутри России некоего общественного договора. Он предусматривает, что за участие мужчины, отца или сына в войне его родные получают деньги, если же он погибнет – будут иметь еще и компенсацию за молчание.

По его словам, обнищавшие россияне без колебаний на это соглашаются, потому что могут так улаживать бытовые вопросы. И никто не задает лишних вопросов о гибели родственников, поскольку им все равно.

«Этот общественно-понятийный договор дает возможности избежать лишних волнений на фоне низкой экономической ситуации, на фоне сокращения рабочих мест, на фоне увеличения налогообложения», – отметил Федоренко.

Путин пытается как угодно выкручиваться, чтобы не пришлось проводить принудительную мобилизацию. Потому что понимает, что это может вызвать ненужную Кремлю реакцию.

Однако не только с помощью денег Кремль пополняет армию. Россия также вербует молодежь в подразделения беспилотников.

«140 миллионов населения, среди которого достаточно много молодежи на территории России, дает возможность противнику беспрецедентно вербовать»,

– подчеркнул командир «Ахиллеса».

Он отметил, что молодежь для этой работы находят в клубах, организациях и псевдоорганизациях. Поэтому угроза от россиян остается высокой, ведь враг усиливает это направление, не жалея денег.

Кто начал появляться на фронте в последнее время?

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов отметил, что в начале полномасштабной войны в боевых действиях участвовали профессиональные российские военные. Затем Кремль пополнял армию благодаря контрактникам, которым предлагали бешеные деньги.

На некоторое время источником для набора в армию стали тюрьмы и иностранцы. Кремль в свое время также объявлял частичную мобилизацию, однако этот шаг имел определенные последствия для российской власти.

«Сами россияне шутят, что собрали 300 тысяч, а 2 миллиона – выехали из страны. Поэтому они очень осторожно относятся к этой идее. Хотят любой ценой избежать мобилизации», – заявил Сазонов.

В последнее время, заметил он, среди пленных появляется другая категория оккупантов. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, в России «убеждают» солдат срочной службы подписывать контракты.

Для врага – это определенный выход, ведь их не надо одевать и обучать. И уж точно солдаты срочной службы лучше подготовлены, чем зэки или алкоголики.

Однако, добавил военный, они не слишком стремятся идти умирать на территории Украины. Ведь в среднем продолжительность жизни российского штурмовика на фронте составляет до 12 дней.

Что указывает на подготовку мобилизации в России?

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко заметил интересную тенденцию: россиян начали активно увольнять, чтобы они из-за нехватки денег подписывали контракты.

По его словам, российская железная дорога урезала штат на 15 – 20%, сокращение коснулось мэрии Москвы, компании «Яндекс», а также фирмы «Русал», которая принадлежит олигарху Олегу Дерипаске.

«Куда эти люди пойдут и для чего их увольняют? Разве не для мобилизации? Процесс пошел. Скоро начнется вообще ад», – считает Демченко.

Ведь, отметил он, Путин направил в Госдуму законы по мобилизации. Речь идет о слежке за военнообязанными и ограничении их выезда из России.

Активная работа также происходит в высших учебных заведениях, чтобы набрать контрактников для армии. Конечно же, студентам обещают работу с дронами в тыловых подразделениях.

В то же время, добавил он, в России заговорили о необходимости в увеличении рабочей недели. Например, уже упомянутый Олег Дерипаска высказал мнение, что нужно ввести 6-дневную рабочую неделю. Так хотят перевести экономику России на военные рельсы публично.

Такие шаги, подытожил аналитик-международник, свидетельствуют о подготовке к мобилизации. Путин осознает: если не запустить сейчас этот процесс – все посыплется вместе с его режимом. Однако Кремль все же беспокоится, что россиян может возмутить проведение мобилизации.

Когда Путин может пойти на принудительную мобилизацию?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что скрытая мобилизация в России запущена еще с весны 2025 года. Сначала там взяли на учет резервистов, а это – военнослужащие, которые проходили определенную подготовку и практически являются готовыми рекрутами, но еще не призваны.

По его словам, последний год резервистов подталкивают к тому, чтобы они сами выходили на контакт с военкоматом и становились в строй. Правоохранительная система России ищет подход к каждому из них, заставляя подписывать контракт с армией. Это уже является принудительной скрытой мобилизацией.

В этом году поток таких принудительно мобилизованных недостаточен. Ведь количество уничтоженных вражеских солдат существенно больше, чем Россия способна компенсировать. Поэтому, вероятнее всего, ближайшее время механизм принудительной мобилизации наберет обороты.

Если же и этого будет недостаточно – Кремль вынужден будет запустить открытую принудительную мобилизацию. То есть, объяснил полковник запаса, в течение нескольких месяцев запустят всех резервистов, которые должны пойти первой волной и заменить оккупантов, выбывших из строя.

«Думаю, это будет не раньше чем конец мая-июль. Потому что Путину все же нужно 9 мая отпраздновать в позитивном ключе», – сказал Свитан.

А после этого, добавил он, Путин вполне может запустить механизм принудительной мобилизации, чтобы в конце лета уже иметь дополнительные силы и средства для летней кампании

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров