«Скоро начнется»: Путин решился на отчаянные шаги 6 2.04.2026, 12:04

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Фото: Getty Images

Определенные признаки побуждают к одному выводу.

Путин уже длительное время пытается избежать объявления мобилизации, осознавая риски. Однако России становится все труднее компенсировать колоссальные потери, которые несет ее армия.

Хотя в России утверждают, что не нуждаются в новой волне мобилизации, но определенные признаки побуждают к одному выводу. Специально для «24 Канала» эксперты раскрыли, к чему готовится Кремль и при каком условии Путин может пойти на объявление мобилизации.

Как Россия набирает новых солдат?

Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал о наличии внутри России некоего общественного договора. Он предусматривает, что за участие мужчины, отца или сына в войне его родные получают деньги, если же он погибнет – будут иметь еще и компенсацию за молчание.

По его словам, обнищавшие россияне без колебаний на это соглашаются, потому что могут так улаживать бытовые вопросы. И никто не задает лишних вопросов о гибели родственников, поскольку им все равно.

«Этот общественно-понятийный договор дает возможности избежать лишних волнений на фоне низкой экономической ситуации, на фоне сокращения рабочих мест, на фоне увеличения налогообложения», – отметил Федоренко.

Путин пытается как угодно выкручиваться, чтобы не пришлось проводить принудительную мобилизацию. Потому что понимает, что это может вызвать ненужную Кремлю реакцию.

Однако не только с помощью денег Кремль пополняет армию. Россия также вербует молодежь в подразделения беспилотников.

«140 миллионов населения, среди которого достаточно много молодежи на территории России, дает возможность противнику беспрецедентно вербовать»,

– подчеркнул командир «Ахиллеса».

Он отметил, что молодежь для этой работы находят в клубах, организациях и псевдоорганизациях. Поэтому угроза от россиян остается высокой, ведь враг усиливает это направление, не жалея денег.

Кто начал появляться на фронте в последнее время?

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов отметил, что в начале полномасштабной войны в боевых действиях участвовали профессиональные российские военные. Затем Кремль пополнял армию благодаря контрактникам, которым предлагали бешеные деньги.

На некоторое время источником для набора в армию стали тюрьмы и иностранцы. Кремль в свое время также объявлял частичную мобилизацию, однако этот шаг имел определенные последствия для российской власти.

«Сами россияне шутят, что собрали 300 тысяч, а 2 миллиона – выехали из страны. Поэтому они очень осторожно относятся к этой идее. Хотят любой ценой избежать мобилизации», – заявил Сазонов.

В последнее время, заметил он, среди пленных появляется другая категория оккупантов. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, в России «убеждают» солдат срочной службы подписывать контракты.

Для врага – это определенный выход, ведь их не надо одевать и обучать. И уж точно солдаты срочной службы лучше подготовлены, чем зэки или алкоголики.

Однако, добавил военный, они не слишком стремятся идти умирать на территории Украины. Ведь в среднем продолжительность жизни российского штурмовика на фронте составляет до 12 дней.

Что указывает на подготовку мобилизации в России?

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко заметил интересную тенденцию: россиян начали активно увольнять, чтобы они из-за нехватки денег подписывали контракты.

По его словам, российская железная дорога урезала штат на 15 – 20%, сокращение коснулось мэрии Москвы, компании «Яндекс», а также фирмы «Русал», которая принадлежит олигарху Олегу Дерипаске.

«Куда эти люди пойдут и для чего их увольняют? Разве не для мобилизации? Процесс пошел. Скоро начнется вообще ад», – считает Демченко.

Ведь, отметил он, Путин направил в Госдуму законы по мобилизации. Речь идет о слежке за военнообязанными и ограничении их выезда из России.

Активная работа также происходит в высших учебных заведениях, чтобы набрать контрактников для армии. Конечно же, студентам обещают работу с дронами в тыловых подразделениях.

В то же время, добавил он, в России заговорили о необходимости в увеличении рабочей недели. Например, уже упомянутый Олег Дерипаска высказал мнение, что нужно ввести 6-дневную рабочую неделю. Так хотят перевести экономику России на военные рельсы публично.

Такие шаги, подытожил аналитик-международник, свидетельствуют о подготовке к мобилизации. Путин осознает: если не запустить сейчас этот процесс – все посыплется вместе с его режимом. Однако Кремль все же беспокоится, что россиян может возмутить проведение мобилизации.

Когда Путин может пойти на принудительную мобилизацию?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что скрытая мобилизация в России запущена еще с весны 2025 года. Сначала там взяли на учет резервистов, а это – военнослужащие, которые проходили определенную подготовку и практически являются готовыми рекрутами, но еще не призваны.

По его словам, последний год резервистов подталкивают к тому, чтобы они сами выходили на контакт с военкоматом и становились в строй. Правоохранительная система России ищет подход к каждому из них, заставляя подписывать контракт с армией. Это уже является принудительной скрытой мобилизацией.

В этом году поток таких принудительно мобилизованных недостаточен. Ведь количество уничтоженных вражеских солдат существенно больше, чем Россия способна компенсировать. Поэтому, вероятнее всего, ближайшее время механизм принудительной мобилизации наберет обороты.

Если же и этого будет недостаточно – Кремль вынужден будет запустить открытую принудительную мобилизацию. То есть, объяснил полковник запаса, в течение нескольких месяцев запустят всех резервистов, которые должны пойти первой волной и заменить оккупантов, выбывших из строя.

«Думаю, это будет не раньше чем конец мая-июль. Потому что Путину все же нужно 9 мая отпраздновать в позитивном ключе», – сказал Свитан.

А после этого, добавил он, Путин вполне может запустить механизм принудительной мобилизации, чтобы в конце лета уже иметь дополнительные силы и средства для летней кампании

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