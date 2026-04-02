Трампу представили план вывоза из Ирана полтонны урана 10 2.04.2026, 12:12

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Он подразумевает доставку в страну землеройных машин и сотен военнослужащих.

Военное командование армии США представило президенту страны Дональду Трампу план по захвату и вывозу из Ирана около 450 кг высокообогащенного урана, сообщила The Washington Post со ссылкой на два источника. Уточняется, что данный план предусматривает транспортировку в Иран по воздуху землеройной техники и строительство взлетно-посадочной полосы для грузовых самолетов, на которых радиоактивный материал должен быть вывезен за пределы Исламской Республики.

Как следует из публикации, план был представлен Трампу на прошлой неделе, после его запроса. Ранее о том, что администрация Трампа размышляет над подобным планом, сообщило издание The Wall Street Journal.

Риски возможной операции США по захвату урана в Иране

Речь идет о высокорискованной спецоперации. По оценке экспертов, на которых ссылается WP, сопоставимая по сложности задача никогда ранее не ставилась во время войны. «Для выполнения этой миссии, возможно, потребуется перебросить по воздуху сотни или тысячи военнослужащих и тяжелую технику для обеспечения работ по раскопкам и извлечению радиоактивных материалов», - поясняют авторы. Такие работы могут занять несколько недель и будут проходить под обстрелами в глубине территории Ирана, указывают бывшие сотрудники Минобороны США, с которыми общались журналисты.

В переданном Ирану администрацией США плане по прекращению войны из 15 пунктов в числе прочего содержится требование к Тегерану отказаться от высокообогащенного урана. Иран это требование отвергает, однако еще до начала войны власти Исламской Республики выразили готовность понизить степень обогащения урана, напоминает WP.

В письменном комментарии относительно плана по захвату американскими военными иранского урана пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула: «Задача Пентагона - провести подготовку, чтобы дать главнокомандующему максимальное количество опций. Это не означает, что президент принял решение».

Где хранятся запасы урана в Иране

Сам Трамп и глава Минобороны США Пит Хегсет неоднократно говорили, что целью войны США и Израиля против Ирана является помешать созданию Исламской Республикой ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, у Ирана имеется около 440 кг урана, обогащенного до уровня 60%. Это на грани уровня обогащения, необходимого для создания ядерного оружия.

Как сообщал глава агентства Рафаэль Гросси, более половины из этих запасов урана хранится на ядерном объекте вблизи расположенного в центральной части Ирана исторического города Исфахана, в туннелях, расположенных на глубине более 90 метров под землей. Остальной объем урана находится в городе Натанзе и на других объектах.

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