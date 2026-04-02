«Бдение в ночь перед заключением договора — самое важное» 2.04.2026, 12:36

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Как белорусам попасть в очередь за только что построенными квартирами.

Тем белорусам, кто уже стоит в очереди на улучшение жилищных условий, этого недостаточно, чтобы при скорой сдаче нового дома УКСами (управлениями капитального строительства) спокойно претендовать на квартиру в нем. Желающих куда больше, чем жилья, а среди претендентов нередки даже драки.

Согласно закону, все желающие купить квартиру должны обращаться к застройщику в порядке живой очереди. Тут-то и кроется основная проблема. Застройщик не обязан ее контролировать или регулировать. Все это ложится на плечи самих покупателей. И правило «кто раньше, тот и успел» надо еще отстоять.

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская поделилась алгоритмом, как пройти самый важный и финальный путь с минимальными потерями и всё-таки стать обладателем вожделенных жилых метров.

Самое главное — постоянно следить за публикацией проектных деклараций. Именно с этого момента начинается борьба за квартиру. Их в Минске публикуют в «Минском Курьере» или в газете «Звязда».

«Начинаем звонить застройщику, чтобы сориентировал, в каком месяце выйдет проектная декларация. Если повезет, то ответят что-то вроде «в начале апреля» или «в середине апреля». Спрашиваем, в каком издании выйдет проектная декларация», — посоветовала эксперт.

Сразу же после публикации нужно быстрее ехать к офису застройщика. «Не читая, бежите не на работу, а под двери офиса застройщика. Прочитаете под дверями. Возможно, окажетесь в первой пятерке или десятке желающих», — рассказала Наталья Литовская.

Там уже первые счастливчики должны самоорганизоваться. Завести тетрадку для учета всех желающих. Там писать ФИО (фамилию, имя, отчество) и контактные данные.

«Когда наберется человек тридцать, вычленяете самых мотивированных и расписываете график дежурств по двое-трое. Круглосуточных — оптимально», — посоветовала эксперт.

И тут начинается самое важное. «Оборону», то есть очередь, нужно держать несколько дней. И да, дежурства должны быть постоянными. Желающие будут все прибывать.

«Как правило, сами договоры на квартиры застройщик начинает заключать через 7 дней после выхода декларации, но бывает и раньше. Дата указана в декларации», — рассказала Наталья Литовская.

Если дом полагается для очередников из Минска, то к дате заключения договора нужно иметь свежую справку о месте в очереди (не старше месяца).

«В день заключения договоров очередники заходят в порядке живой очереди — так требует закон. Именно поэтому бдение в ночь перед заключением договора — самое важное. Чтоб чисто физически не проскочил никто раньше тех, кто в тетрадке. Вам даже милиционера выделят, потому что драки бывали», — рассказала эксперт.

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