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Крит накрыла красная песчаная мгла

  • 2.04.2026, 12:41
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Крит накрыла красная песчаная мгла

На острове бушует сильная пылевая буря.

Греческий остров Крит оказался в эпицентре сильной волны африканской пыли, что создало апокалиптическую картину и значительно ухудшило качество воздуха.

Об этом сообщило издание Naftemporiki.

Из-за сочетания пылевой завесы со штормовым ветром на острове возникли проблемы с авиасообщением. Ситуация в аэропорту Ираклиона была критической из-за низкой видимости, упавшей до 1000 метров.

По меньшей мере три международных авиалайнера не смогли приземлиться в Ираклионе. Их перенаправили в аэропорты Афин, Корфу и Ханьи.

Власти Крита объявили состояние повышенной готовности. По прогнозам, пик концентрации частиц пыли (PM10) ожидается днем в четверг, 2 апреля. Людей призвали избегать необязательных перемещений, а водителей – быть крайне осторожными из-за ограниченной видимости.

Группам риска – людям с астмой, сердечными заболеваниями, детям и лицам старшего возраста – рекомендовали оставаться в помещениях, а населению в целом – избегать физических нагрузок на улице, держать окна закрытыми и использовать защитные маски в случае появления кашля или раздражения глаз.

Помимо пыли, юго-восточная часть острова страдает от штормовой погоды.

Ожидается, что природное явление начнет отступать в пятницу, 3 апреля. Службы гражданской защиты продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.

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