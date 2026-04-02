Крит накрыла красная песчаная мгла
- 2.04.2026, 12:41
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На острове бушует сильная пылевая буря.
Греческий остров Крит оказался в эпицентре сильной волны африканской пыли, что создало апокалиптическую картину и значительно ухудшило качество воздуха.
Об этом сообщило издание Naftemporiki.
Из-за сочетания пылевой завесы со штормовым ветром на острове возникли проблемы с авиасообщением. Ситуация в аэропорту Ираклиона была критической из-за низкой видимости, упавшей до 1000 метров.
По меньшей мере три международных авиалайнера не смогли приземлиться в Ираклионе. Их перенаправили в аэропорты Афин, Корфу и Ханьи.
Власти Крита объявили состояние повышенной готовности. По прогнозам, пик концентрации частиц пыли (PM10) ожидается днем в четверг, 2 апреля. Людей призвали избегать необязательных перемещений, а водителей – быть крайне осторожными из-за ограниченной видимости.
Группам риска – людям с астмой, сердечными заболеваниями, детям и лицам старшего возраста – рекомендовали оставаться в помещениях, а населению в целом – избегать физических нагрузок на улице, держать окна закрытыми и использовать защитные маски в случае появления кашля или раздражения глаз.
An incredible dust storm hit the island of Crete, Greece 🇬🇷 (01.04.2026) pic.twitter.com/aQQSV8yyjc— Disaster News (@Top_Disaster) April 1, 2026
Помимо пыли, юго-восточная часть острова страдает от штормовой погоды.
Ожидается, что природное явление начнет отступать в пятницу, 3 апреля. Службы гражданской защиты продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.
🇬🇷 In Crete, Greece, the sky turned red due to a dust storm. pic.twitter.com/jmgpT7Y5mQ— Cyrus Intel (@Cyrus_Intel88) April 1, 2026