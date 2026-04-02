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Борисовчанин гулял по городу и поджигал дома

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  • 2.04.2026, 12:50
  • 4,102
Борисовчанин гулял по городу и поджигал дома

Мужчина действовал спонтанно.

В Борисове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в серии поджогов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, 35-летний ранее судимый местный житель может быть причастен как минимум к четырём эпизодам — поджогам двух жилых домов и двух хозяйственных построек. Его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить маршрут к местам происшествий.

Предварительно установлено, что мужчина действовал спонтанно: выбирал объекты случайным образом во время прогулок по городу. После поджога он отходил на безопасное расстояние, наблюдал за происходящим, а затем скрывался.

Подозреваемый задержан. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путём поджога.

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