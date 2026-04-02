Дроны атаковали инфраструктуру «Турецкого потока» возле Краснодара 1 2.04.2026, 12:57

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Под удар попала компрессорная станция «Русская».

В ночь на 2 марта украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае России, чтобы остановить поставки российского газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома», пишет Диалог.UA.

«Газпром» заявил, что БпЛА нанесли удары по компрессорной станции «Русская», которая располагается в населенном пункте Гай-Кодзор, в период с 00:40 по 01:00. За это время в районе станции российская ПВО якобы сбила три украинских БпЛА самолетного типа. Утверждается, что в результате атаки у стратегического объекта якобы нет повреждений.

В сводке Минобороны говорится, что в ночь на 2 марта российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 147 украинских беспилотников самолетного типа, часть из них – в небе над Краснодарским краем, но сколько конкретно, не уточняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент написания данной новости никак не комментировал ситуацию со стратегическим объектом «Газпрома» в регионе. Молчали и центральные российские власти.

Компрессорная станция «Русская» обеспечивает поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Турцию и в страны Юго-Восточной Европы. Кремль направляет деньги, полученные от экспорта газа, на войну против Украины.

В связи с этим компрессорная станция «Русская» является законной целью для ВСУ. Ранее украинские дроны уже ее атаковали, например, в январе 2025 года и в марте 2026 года.

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