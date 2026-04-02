США взяли на вооружение тактику ВСУ 2 2.04.2026, 13:05

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Недорогие ударные дроны используются наряду с высокоточным вооружением.

США начали использовать новую тактику ведения войны, активно применяя недорогие ударные беспилотники наряду с высокоточным вооружением. Этот подход во многом вдохновлен опытом боевых действий в Украине, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из новинок стал дрон LUCAS (Малозатратная беспилотная боевая ударная система) — одноразовый ударный беспилотник стоимостью около $35 тыс. Для сравнения, крылатые ракеты Tomahawk обходятся в миллионы долларов. По словам главы американских сил на Ближнем Востоке адмирала Брэда Купера, эти дроны уже стали «незаменимыми» в ходе операции против Ирана.

Эксперты отмечают, что конфликт в Украине показал, что использовать дорогие системы ПВО против дешевых дронов экономически неэффективно. Массовые атаки беспилотников способны перегружать оборону и наносить удары по инфраструктуре, в то время как дорогие ракеты целесообразно сохранять для более защищенных целей.

Аналитики считают, что США впервые в таком масштабе применяют дешевые ударные дроны. Это отражает изменение тактики как в наступательных операциях, так и в защите баз и союзников в регионе.

При этом Вашингтон не отказывается от высокотехнологичного оружия. В отличие от России или Ирана, США располагают широким арсеналом — от управляемых бомб до современных ракет, что позволяет гибко комбинировать средства поражения.

По мнению экспертов, ключевой вопрос сегодня — найти оптимальный баланс между количеством и качеством вооружений. Дешевые дроны могут отвлекать и перегружать ПВО противника, открывая путь для более мощных ударов.

Несмотря на это, масштабы применения беспилотников США пока уступают России, которая уже использует сотни дронов в одной атаке, постоянно совершенствуя их характеристики.

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