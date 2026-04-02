закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США взяли на вооружение тактику ВСУ

2
  • 2.04.2026, 13:05
  • 8,678
США взяли на вооружение тактику ВСУ

Недорогие ударные дроны используются наряду с высокоточным вооружением.

США начали использовать новую тактику ведения войны, активно применяя недорогие ударные беспилотники наряду с высокоточным вооружением. Этот подход во многом вдохновлен опытом боевых действий в Украине, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из новинок стал дрон LUCAS (Малозатратная беспилотная боевая ударная система) — одноразовый ударный беспилотник стоимостью около $35 тыс. Для сравнения, крылатые ракеты Tomahawk обходятся в миллионы долларов. По словам главы американских сил на Ближнем Востоке адмирала Брэда Купера, эти дроны уже стали «незаменимыми» в ходе операции против Ирана.

Эксперты отмечают, что конфликт в Украине показал, что использовать дорогие системы ПВО против дешевых дронов экономически неэффективно. Массовые атаки беспилотников способны перегружать оборону и наносить удары по инфраструктуре, в то время как дорогие ракеты целесообразно сохранять для более защищенных целей.

Аналитики считают, что США впервые в таком масштабе применяют дешевые ударные дроны. Это отражает изменение тактики как в наступательных операциях, так и в защите баз и союзников в регионе.

При этом Вашингтон не отказывается от высокотехнологичного оружия. В отличие от России или Ирана, США располагают широким арсеналом — от управляемых бомб до современных ракет, что позволяет гибко комбинировать средства поражения.

По мнению экспертов, ключевой вопрос сегодня — найти оптимальный баланс между количеством и качеством вооружений. Дешевые дроны могут отвлекать и перегружать ПВО противника, открывая путь для более мощных ударов.

Несмотря на это, масштабы применения беспилотников США пока уступают России, которая уже использует сотни дронов в одной атаке, постоянно совершенствуя их характеристики.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров