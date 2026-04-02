CNN: Иран выдвинул новое требование для прекращения войны 2.04.2026, 13:22

11,854

Амбиции Тегерана расширились.

В списке требований Ирана для прекращения войны появился пункт, которого раньше не было. Тегеран хочет признания своего суверенитета над Ормузским проливом.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, критически важная водная артерия, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), стала мощнейшим оружием Исламской Республики.

И теперь Тегеран стремится превратиться как в источник потенциально миллиардов долларов годового дохода, так и в точку давления на мировую экономику.

Иран давно угрожал закрыть пролив в случае нападения, но мало кто ожидал, что он это сделает - или что это окажется настолько эффективным в срыве мировых торговых потоков.

Масштаб последствий, похоже, расширил амбиции Тегерана, а новые требования свидетельствуют о том, что он стремится превратить этот рычаг в нечто более долговечное.

По мнению аналитиков, Иран был частично ошеломлен, насколько успешной оказалась его стратегия по Ормузскому проливу. Тем, насколько дешево и относительно легко удается держать мировую экономику в заложниках.

«Один из уроков, которые были сделаны из этой войны, заключается в том, что Иран обнаружил этот новый рычаг влияния и, скорее всего, будет использовать его в будущем», - цитирует CNN слова эксперта.

Однако в Вашингтоне остро осознают этот риск. Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что одним из непосредственных вызовов после войны будут попытки Тегерана установить систему взимания платы в Ормузе.

Он заявил, что такое условие является незаконным и опасным для всего мира.

Как отмечает CNN, в предыдущих раундах переговоров с Вашингтоном Тегеран настаивал на смягчении санкций и признании своего права на развитие ядерных технологий в мирных целях, но не на контроле над Ормузским проливом.

Иран сигнализирует о возможности формализации этого рычага влияния. Так, комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона о судоходстве в Ормузском проливе.

В его положения, в частности, включен пункт о денежных сборах за проход через пролив. Проект также включает пункты о запрете прохождения через этот морской коридор судам, связанным с Соединенными Штатами или Израилем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com