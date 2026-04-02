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Молдова выходит из СНГ

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  • 2.04.2026, 13:41
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Молдова выходит из СНГ

Парламент денонсировал основополагающие документы.

Парламент Молдовы в четверг, 2 апреля, принял решение о денонсации Соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ), соответствующего протокола и устава организации.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе парламента Молдовы, информирует «Европейская правда».

Инициатором разрыва основополагающих документов выступило Министерство иностранных дел Молдовы. В ведомстве отметили, что фундаментальные ценности и принципы СНГ больше не соблюдаются, а сама организация потеряла смысл своего существования.

Главным аргументом для выхода Молдовы из СНГ стало грубое нарушение Российской Федерацией принципа взаимного признания территориальной целостности и неприкосновенности границ.

В частности, Кишинев указывает на полномасштабную войну РФ против Украины, агрессию против Грузии и незаконное пребывание российских войск на территории самой Молдовы, в Приднестровском регионе, как на доказательства полного разрушения основ содружества.

Денонсация документов названа естественным и неизбежным шагом на пути к полноправному членству Молдовы в Европейском Союзе.

Выход из организации позволит бюджету страны экономить около 3,1 миллиона леев ежегодно (более 150 тысяч евро). Именно столько составлял членский взнос Молдовы в бюджет СНГ.

Отношения с государствами-членами СНГ после денонсации будут продолжаться на двусторонних и многосторонних платформах, а Молдова останется участницей ряда договоров СНГ, в частности в торгово-экономической и социальной сферах.

На сегодня Молдова денонсировала около 70 соглашений с СНГ в рамках непрерывного процесса согласования национальной политики и модернизации законодательной и экономической базы страны в соответствии со стандартами и нормами ЕС.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств.

А Кабинет министров Украины 25 марта принял решение о прекращении действия 116 международных договоров, заключенных ранее с правительствами России, Беларуси и в рамках СНГ.

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