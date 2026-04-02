Миниформ приостановил лицензию издательства «Технология» 3 2.04.2026, 14:01

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Ранее власти задерживали директора этой компании.

У издательства «Технология» приостановлена лицензия на распространение печатной продукции. Такое решение приняло Министерство информации.

Формальной причиной стало якобы несвоевременное уведомление об изменении данных, которые должны вноситься в Государственный реестр.

В феврале «Технология», как и ряд других независимых издательств, подверглась давлению. После этого компания объявила о временной приостановке своей деятельности. Директор издательства Вацлав Богданович был задержан вместе с семьёй — женой и двумя дочерьми. Позже всех отпустили, за исключением одной из дочерей — Виктории Богданович.

Кроме того, недавно стало известно о задержании редактора издательства Змитера Санько, которому уже исполнилось 76 лет, причём свой день рождения он встретил за решёткой.

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