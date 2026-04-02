Туск: Это похоже на план мечты Путина 2 2.04.2026, 14:12

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Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Премьер-министр Польши выступил с многозначительным комментарием.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал последние события в мире, в частности угрозы США выйти из НАТО и остановить помощь Украине, назвав это «планом мечты» правителя РФ Владимира Путина.

Об этом политик написал на платформе X.

В своем посте Туск вспомнил и о решении США ослабить санкции против российской нефти, а также блокирование кредита ЕС для Украины Венгрией.

«Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева – все это похоже на план мечты Путина», – написал польский премьер.

Накануне издание Financial Times сообщило, якобы президент США Дональд Трамп пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

В тот же день Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с их позицией относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.

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