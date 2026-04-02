Президент Литвы поставил четкое условие Лукашенко 5 2.04.2026, 14:22

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Гитанас Науседа

Ультиматум от Вильнюса.

Диалог Литвы с Беларусью возможен, если Минск проявит добрую волю, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он пояснил, что как минимум месяц из нашей страны в соседнюю не должны попадать мигранты и контрабандные шары, пишет Delfi. Однако в тот же день литовские пограничники зафиксировали рекордное с начала года число мигрантов, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси.

Науседа ответил вопросом на вопрос о переговорах по поводу возможного диалога Литвы с Минском.

«А при наличии рекордного потока нелегальных мигрантов на нашей границе в последние дни или постоянных атак с использованием шаров, действительно ли мы должны сейчас говорить и просить соседний режим об индульгенции на встречу?» — заявил политик телеканалу TV3 1 апреля.

Так он прокомментировал призыв к Литве провести двустороннюю политическую встречу с Беларусью и восстановить транзит удобрений, озвученный спецпредставителем США в Беларуси Джоном Коулом.

Как заявил Науседа, Литва должна выдвинуть Беларуси условие для возможного диалога. По его словам, если Минск проявит добрую волю, например, остановит потоки метеозондов с контрабандой в Литву и мигрантов, пытающихся пересечь границу, то можно будет рассмотреть вопрос о политических переговорах между государствами.

«Наоборот, я бы сказал, что нам следует очень конкретно заявить, что, если в ближайшие несколько недель, в течение четырех недель, не будет шаров, не будет нелегальных мигрантов, все фуры благополучно вернутся в Литву и будут действительно продемонстрированы усилия режима по нормализации отношений, по крайней мере без создания напряженности своему соседу, мы расценим это как знак доброй воли и, возможно, начнем такой диалог, но для этого должны быть очень четкие условия, а те, которые существуют на данный момент, очень далеки от тех, которые можно было бы представить для начала диалога», — сказал Науседа.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву, президент Литвы напомнил, что ограничения на перевозку удобрений связаны с санкциями ЕС. Поэтому, по мнению Науседы, Литва должна быть едина с ЕС в этом вопросе и не принимать решения самостоятельно.

Как отметил Науседа, если Минск проявит стремление к переменам и сближению с Западом, могут быть начаты дискуссии о необходимости продления санкций, введенных против нашей страны.

«Эти 12 месяцев (срок действия санкций. — Прим.) рано или поздно пройдут, за это время могут произойти и другие позитивные сдвиги, и у режима есть бесконечно много возможностей показать, что они действительно хотят сблизиться с Западом, что они хотят перестать быть марионеткой России в войне с Украиной — я понимаю, что сегодня такое предположение кажется малореальным, но у них есть возможность это продемонстрировать, — и тогда мы, без сомнения, будем теми, кто скажет, не игнорируя тот факт, даже выступая на форумах Европейского союза, что, «смотрите, ситуация в Беларуси меняется, и мы можем соответствующим образом изменить нашу политику», но сегодня я не вижу никаких подобных предпосылок», — прокомментировал Науседа.

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