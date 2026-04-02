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ВСУ разрушили главный миф о России

  • 2.04.2026, 14:53
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ВСУ разрушили главный миф о России

Путинским иллюзиям не суждено сбыться.

Пятый год полномасштабного вторжения России в Украину показывает: Москва терпит поражение, несмотря на постоянные заявления Кремля о «неизбежной победе». Стратегия Путина — убедить мир и Киев в тщетности сопротивления — постепенно разваливается на глазах, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Февраль 2026 года стал переломным, Украина впервые за более чем два года отвоевала больше территории, чем потеряла. Российские войска, несмотря на годы наступлений, не смогли достичь серьезных успехов, а потери Красной армии растут быстрее, чем Москва успевает пополнять свои ряды. В условиях нехватки мобилизационного ресурса Россия все чаще привлекает наемников из Африки и других регионов.

Одновременно Украина успешно переносит войну на территорию России. Новые крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники наносят удары по российским промышленным объектам на расстоянии более тысячи километров. Недавние атаки на порты и энергетическую инфраструктуру сократили экспорт нефти РФ минимум на 40%, что стало крупнейшим подобным ударом в современной истории страны.

На море Украина использует морские дроны для поражения российских кораблей, разрушая блокаду Черноморских портов и вынуждая Кремль частично выводить флот из Крыма.

Пропаганда Путина продолжает транслировать уверенность и грозить «безусловной победой», но на деле российская армия сталкивается с кризисом и вынуждена фабриковать «победы» на бумаге. Лживые заявления о захвате Купянска разоблачила сам президент Украины Владимир Зеленский.

Миф о неизбежной победе России создавался для деморализации Киева и его союзников, но успехи украинских вооруженных сил на суше, в воздухе и на море полностью опровергают эти фантазии Кремля. Реальность показывает: Украина не только способна сопротивляться, но и наносит решающие удары по агрессору.

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