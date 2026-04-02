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В России «закипает»: военные каналы обрушились на Кремль

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  • 2.04.2026, 17:26
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В России «закипает»: военные каналы обрушились на Кремль

Ограничения Telegram обернулись скандалом.

Российские провоенные Z-каналы сообщили о резком падении аудитории после решения Кремля запретить Telegram и ограничить работу Интернета. По их данным, просмотры рухнули на 30–50%. Это напрямую влияет на сбор средств на войну, который во многом зависит от активности подписчиков, пишет «Диалог.UA».

Часть россиян уже планируют покинуть Россию и говорят, что военные должны ненавидеть Кремль.

«Путин выстрелил в ч*** собственным придворным пропагандистам», - пишет украинский журналисты блогер Денис Казанский.

Пропагандист Александр Дюков отмечает, что аудитория «исчезла» после действий российских властей, а последствия уже отражаются на охватах и донатах. Внутри провоенного сегмента растет недовольство решениями, которые подрывают информационную инфраструктуру РФ. «Пара человек не только убила самую развитую индустрию у нас в стране за пару месяцев и вынуждают специалистов уезжать из страны... Абсолютно все министерства, ведомства, госслужащие и, особенно, военные должны их ненавидеть», - пишет один из комментаторов.

Снижение просмотров и донатов

Военные блогеры заявляют, что ограничения Telegram и проблемы с доступом к Интернету приводят к обвальному падению просмотров. Для многих каналов это означает сокращение финансовых поступлений, используемых для поддержки армии.

В обсуждениях звучит критика действий властей, поскольку ограничения затронули именно те площадки, которые активно использовались для пропаганды и сбора средств.

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