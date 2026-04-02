Белорусы подняли на смех «отмену» американо

Белорусы подняли на смех «отмену» американо30
- 2.04.2026, 19:22
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Инициатива ресторана стала поводом для шуток в интернете.
Новость о переименовании американо в «нашу каву» в меню Мак.by не оставила равнодушными соцсети. Пользователь Threads под ником oh.marina.luchina Charter97.org приводит самые популярные:
— Зазеркалье по-белорусски: смешно и грустно одновременно.
— Почему не беларусиано?
— Предлагаю начать борьбу с засильем иностранщины с упразднения слова «президент» вместе с его носителем.
— Какой сюр!
— Хорошо, что не ЛуКава.
— Это те же вайбы как и когда уличное освещение не включили. Один в один.
— Боже, чем люди занимаются?
— Сейчас заживем.
— А капучино, латте и флэт уайт исконно белорусские названия?
— Наконец-то первый урожай робусты из под Толочина собрали.
— Наша кава — это должен был быть растворимый кофе со сгущенкой.