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Ведущие сенаторы США от обеих партий выступили за сохранение членства в НАТО

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  • 2.04.2026, 14:40
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Ведущие сенаторы США от обеих партий выступили за сохранение членства в НАТО

Трамп столкнулся с критикой однопартийцев.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой не только со стороны оппозиционных демократов, но и со стороны своей собственной Республиканской партии из-за своих заявлений о возможном выходе США из НАТО.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс, первый заместитель председателя подкомитета Сената по вопросам обороны при комитете по вопросам ассигнований, и сенатор-республиканец Митч Макконнелл, председатель подкомитета Сената по вопросам обороны при комитете по вопросам ассигнований, в совместном заявлении отметили, что НАТО является самым успешным военным альянсом в истории и поддерживает безопасность Соединенных Штатов уже более 70 лет.

«Единственный случай, когда НАТО вступил в войну, был в ответ на нападение на США. Войска НАТО воевали и погибали в Афганистане и Ираке бок о бок с американскими силами. Соединенные Штаты не должны легкомысленно относиться к этой жертве – ни к готовности наших союзников принести ее снова», – отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что споры в НАТО такие же давние, как и сам Альянс, одна американцы чувствуют себя безопаснее, когда НАТО является сильным и единым.

«В наших интересах, чтобы все союзники бережно лелеяли это единство. Соединенные Штаты присоединились к НАТО в 1949 году, когда Сенат проголосовал за ратификацию Договора о НАТО, и Соединенные Штаты останутся в нем. Сенат и в дальнейшем будет поддерживать Альянс ради мира и защиты, которые он обеспечивает Америке, Европе и миру», – заявили Кунс и Макконнелл.

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