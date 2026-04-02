«Ультиматум» Путина смешон 2 Виктор Шлинчак

2.04.2026, 15:00

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Виктор Шлинчак

России стало очень дорого воевать.

Москва снова объявляет о каких-то мифических дедлайнах для заключения мирного соглашения. Слушаешь это — и уже даже не интересно, что они там снова придумали с временными рамками. Потому что сколько уже этих дедлайнов рисовал Кремль — и сам тут же демонстрировал, что готов воевать вечно — до достижения всех целей «СВО», потому что что-то не складывается с запугиваниями.

Сначала был Киев «за три дня». Потом — сакральное для Москвы 9 мая, под которое так Путин думал нарисовать победу. Потом Бахмут, который подавался чуть ли не как ключ от всего Донбасса. Потом Авдеевка, которую тоже пытались продать как переломный момент. Теперь новая серия.

Почему возник новый термин, понятно. Трамп в своей войне — и русские хотят, чтобы в этот момент убедить его, что надо дальше дожать Украину, чтобы Дональду было о чем говорить на выборах. Очередная спецоперация, которую взяли на вооружение московские переговорщики.

Причем каждый раз путинский режим подает дедлайны с таким видом, будто время работает исключительно на Москву. Хотя за эти годы тренд приобрел противоположное направление. России стало очень дорого воевать. Поэтому когда Москва снова начинает рассказывать о «решающих двух месяцах», это уже никого не пугает. И уже даже не удивляет. Все, чем они могли удивить, уже было. И?

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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