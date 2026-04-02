Украина сорвала весенний план Путина 1 2.04.2026, 15:32

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Фото: AP

Весеннее наступление оккупантов закончилось колоссальными потерями.

Весенне-летнее наступление России фактически захлебнулось уже в первый месяц. По оценкам украинского военного эксперта Александра Коваленко, в марте российская армия понесла почти 32 тысячи потерь при крайне незначительном продвижении, а соотношение потерь к занятым территориям стало худшим за всё время полномасштабной войны.

За март российским войскам удалось занять около 155 км², что существенно уступает показателям прошлого года. Для сравнения: летом 2025 года темпы составляли в среднем 130–150 км² в неделю. Сейчас они сократились почти в четыре раза.

При этом уровень потерь достиг критических значений — более 200 человек на каждый квадратный километр. С учётом украинских контратак итоговый результат оказался ещё ниже: менее 75 км² при рекордном соотношении — примерно 426 потерь на 1 км².

Начало наступательной кампании, которая рассматривалась как попытка изменить ситуацию на фронте, привело к противоположному эффекту. Потери растут быстрее, чем расширяется контролируемая территория, что свидетельствует о серьёзных проблемах с ведением масштабных наступательных операций.

С конца января украинские силы освободили около 480 км², из них порядка 80 км² — в марте. За февраль и март российская армия суммарно заняла около 293 км², что значительно меньше площади возвращённых Украиной территорий.

Высокие потери и ограниченные возможности пополнения личного состава усиливают нагрузку на российскую армию и создают риски нехватки ресурсов для продолжения наступления.

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