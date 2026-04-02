«А все от лысой резины идет» 3 2.04.2026, 15:17

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Архивное фото: realt.by

Некогда процветающий торговый центр в Минске теперь представляет «печальное зрелище».

В Threads обсуждают ТЦ «Купаловский», который находится под Октябрьской площадью в Минске.

«Съездил в полузабытый ТЦ «Купаловский». Печальное зрелище конечно же, там холодно, народу — почти ноль, стоят некоторые точки по продаже гжели, дисков, пластинок, cd, винила, книг и, конечно же, картин. Картины преобладают, но только во второй части центра. Но там всё равно пусто, пустота, а когда-то там, насколько я помню, даже кафе-столовая была», — написал пользователь Threads под ником karpuxha.

Большинство комментаторов, среди которых преобладали минчане, согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:

— Разруха в головах — разруха в магазинах и ТЦ — разруха в стране. А все от лысой резины идет, которую не «допинали» в 2010-2020 годах.

— Как-то быстро сгорел, ещё 3-5 лет назад там были отличные товары и много покупателей. Кажется, это всё так недавно было. Мои одноклассницы в шестом классе после уроков бегали сюда в аниме-магазин, мне шапки тут покупали.

— А что там должен покупать народ? Сгенерированные бесплатной нейросетью картинки? Полиэтиленовые пакеты в стиле 90-х?

— Да уж, очень тоскливым стал. А когда то я там покупала наушники и был вполне себе годным ТЦ.

— Не то что в него, даже в фотоотчёт заходить страшно!

— Я пока там был 15 минут, я капец как замёрз, а на улице было плюс 14, как там работают продавцы вообще не понимаю.

— Тоже там пару раз покупала обновки. Вещи там часто были интересные, но и дороже, чем в других ТЦ. Сейчас там можно книги купить, заказанные в интернет-магазинах. Но запустение чувствуется во всём.

— Когда-то была жизнь, а теперь — пустота и унылость. А помните «Вернисаж художников» между ДК Профсоюзов и бывшим музеем ВОВ?

— Печальное зрелище... А раньше там было весьма многолюдно

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