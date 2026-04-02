В Петербурге невозможно дышать: город охватила паника 13 2.04.2026, 15:22

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Жители жалуются на смог после ударов Украины и хотят уехать из России.

На четвертый год войны терпение россиян начинает иссякать из-за все более тяжелых последствий войны с Украиной и реакции Кремля.

Жительница Петербурга резко высказалась о ситуации в городе после пожаров на балтийских нефтяных объектах и новых цифровых ограничений. По ее словам, в Петербурге стало невозможно дышать и в буквальном, и в фигуральном смыслах.

Горящие нефтяные терминалы продолжают выбрасывать тонны отравляющих веществ в воздух, а блокировки добивают бизнес и лишают людей возможности нормально жить.

«Сегодня в Петербурге тяжело дышать и в прямом, и в переносном смысле. В прямом смысле отовсюду приходят сообщения от МЧС. На улице густой смог, говорят, что нужны специальные респираторы. Из-за пожаров качество воздуха сильно ухудшилось. Завтра 1 апреля. Появляются сообщения о том, что мы больше не сможем оплачивать сервисы Apple. Спасибо всем, кто принимает такие решения. Большое человеческое «спасибо». Сегодня мне тяжело дышать и из-за ограничений, и из-за смога в городе. Я понимаю, что моя главная цель сейчас - накопить достаточно ресурсов, завершить дела с родственниками и просто уехать из страны. Я больше не хочу жить там, где мне говорят, что я должна делать, где не дают возможности учиться, развиваться и быть полезной, где перекрывают кислород», - заявила она.

И таких случаев все больше. Она говорит, что город затянуло смогом, людям советуют респираторы, а на этом фоне власти еще и перекрывают доступ к сервисам, на которых держится работа тысяч людей.

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