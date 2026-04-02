Россия заваливает Беларусь сыром и творогом 14 2.04.2026, 15:43

7,014

Белорусский рынок заполняют российские продукты сомнительного качества.

Согласно данным «Агроэкспорта», в прошлом году Беларусь стала вторым по объемам покупателем российских сыров и творога. Объем их импорта составил 29 млн долларов.

Лидером был Казахстан, импортировавший это продукции на сумму более 84 млн долларов.

В пятерку также вошли Узбекистан (более 22,5 млн долларов), Кыргызстан (около 9 млн долларов) и Азербайджан (около 5,5 млн долларов).

Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия ввезла на зарубежные рынки почти 33 тыс. тонн сыров и творога на почти 173 млн долларов. В сравнении с 2024-м экспорт вырос на 14% в деньгах.

В прошлом году экспорт сыров и творога обновил исторический максимум. Ранее рекорд был зафиксирован в 2022 году – 153 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com