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Россия заваливает Беларусь сыром и творогом

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  • 2.04.2026, 15:43
  • 7,014
Россия заваливает Беларусь сыром и творогом

Белорусский рынок заполняют российские продукты сомнительного качества.

Согласно данным «Агроэкспорта», в прошлом году Беларусь стала вторым по объемам покупателем российских сыров и творога. Объем их импорта составил 29 млн долларов.

Лидером был Казахстан, импортировавший это продукции на сумму более 84 млн долларов.

В пятерку также вошли Узбекистан (более 22,5 млн долларов), Кыргызстан (около 9 млн долларов) и Азербайджан (около 5,5 млн долларов).

Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия ввезла на зарубежные рынки почти 33 тыс. тонн сыров и творога на почти 173 млн долларов. В сравнении с 2024-м экспорт вырос на 14% в деньгах.

В прошлом году экспорт сыров и творога обновил исторический максимум. Ранее рекорд был зафиксирован в 2022 году – 153 млн долларов.

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