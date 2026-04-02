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Российские нефтяные компании готовятся сократить добычу

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  • 2.04.2026, 15:52
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Российские нефтяные компании готовятся сократить добычу

Паралич балтийских портов мешает вывозу нефти.

До начала войны на Ближнем Востоке нефтедобыча в России падала три месяца подряд на фоне ужесточившихся санкций, сокращения закупок Индией и рекордных скидок на российское сырье. Оживление поставок в марте из-за перекрытия Ормузского пролива, казалось бы, могло позволить нарастить производство. В реальности оно снова снизится, так как Украина своими беспилотниками вывела из строя огромную часть экспортной инфраструктуры, пишет Reuters.

Сокращение добычи нефти неизбежно, так в результате украинских ударов по портовым терминалам, нефтепроводам и нефтеперерабатывающим заводам Россия потеряла 20% экспортных мощностей (на 1 млн баррелей в сутки), рассказали агентству три представителя отрасли. Ранее эта доля доходила до 40%, но часть мощностей удалось восстановить. Однако и 20% достаточно, чтобы заставить производителей уменьшить добычу ввиду невозможности вывозить нефть в необходимых объемах, говорят источники Reuters.

Поскольку дроны бьют и по экспортной инфраструктуре, и по НПЗ, нефтепроводная система переполняется, а хранилища заполняются быстрее обычного. По словам источников, «Транснефть», перекачивающая 80% нефти в России, уведомила экспортеров, что из-за повреждений балтийский порт Усть-Луга не может осуществлять погрузку нефти по первоначальному графику. «Транснефть» не может также в полном объеме принять в свою систему нефть от производителей, которые планировали вывозить ее через Усть-Лугу.

Из-за ударов по портам Усть-Луги и Приморска экспорт через Балтику за неделю с 22 по 29 марта рухнул до минимума за время войны с Украиной: из Приморска, главного нефтяного порта России мощностью 1 млн баррелей в сутки, вышло только 4 танкера (против 10 неделей ранее), а из Усть-Луги — всего 2.

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