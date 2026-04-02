Австрия отказала США в военных полетах в рамках операций в Иране 1 2.04.2026, 16:05

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Запросы на использование территории страны были отклонены.

США делали запросы на полеты через территорию Австрии в рамках военной операции в Иране, но получили отказ.

Об этом сообщает The Guardian.

Австрия стала последней страной, которая рискует подвергнуться гневу президента США после того, как представитель министерства обороны подтвердил, что отклонил все запросы США на военные полеты, связанные с войной в Иране.

«Запросы действительно были, и они были отклонены с самого начала», – сказал полковник Михаэль Бауэр, добавив, что каждый раз, когда подобный запрос «касается страны, которая находится в состоянии войны, он отклоняется».

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