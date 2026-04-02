В Беларуси ввели новые требования для автобусов 7 2.04.2026, 16:14

6,280

Вводится обязательное видеонаблюдение и ремни безопасности для пассажиров.

Правительство приняло постановление, которое меняет правила автомобильных перевозок пассажиров и грузов. Документ подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Документ предусматривает утверждение обновленных правил, изменения в порядке проведения конкурсов на регулярные пассажирские перевозки, а также дополнение списка организаций, координирующих железнодорожные перевозки продукции в Китай.

В части пассажирских перевозок вводится ряд новых требований. Все автобусы должны быть оборудованы системами видеофиксации, а пассажирские места — ремнями безопасности. Перевозчики обязуются официально заключать трудовые договоры с водителями.

Также упорядочивается система проездных документов — они будут использоваться по аналогии с городским электротранспортом. В сфере такси запрещается менять способ оплаты во время поездки, а расчеты должны происходить через электронные системы. Планируется уменьшить случаи отказа в бронировании и завышенных цен, особенно если пассажир заказывает такси не через приложения или диспетчера, а непосредственно у водителя.

Отдельно отмечается изменение, предложенное Министерством образования: теперь для водителей школьных автобусов требуется не три года стажа, а только один.

Что касается грузовых перевозок, то вводится обязательное оборудование транспорта видеокамерами и системами спутниковой навигации. При перевозке древесины транспорт должен иметь специальные приспособления, которые не допускают смещения груза. Кроме того, грузовые автомобили и прицепы должны быть накрыты специальным покрытием, чтобы не загрязнять дороги. Перевозчики обязаны следить за правильным использованием такого оборудования.

Изменения затрагивают и порядок проведения конкурсов на регулярные перевозки. В состав комиссий будут включаться организации, отвечающие за безопасность транспорта. Заседание будет считаться действительным, если присутствует более половины членов комиссии. Определяются единые критерии оценки участников, чтобы исключить недобросовестных перевозчиков.

Также определяется, как будут компенсироваться расходы на проведение конкурсов, сокращаются сроки их проведения и точно прописываются действия участников после подведения итогов. В том числе регламентируется, как заключается договор, если победитель конкурса по каким-то причинам его не подписывает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com