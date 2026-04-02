«Пластмассовая улица в пластмассовом городе»2
- 2.04.2026, 16:17
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Почему минская Зыбицкая уже не та?
Минчане обсуждают, почему в барах и кафе столицы стало меньше посетителей. На этот раз разговор в Threads зашел о знаменитой улице Зыбицкой в центре столицы. Один из пользователей соцсети спросил, почему она «затихает». Сайт Charter97.org приводит наиболее популярные ответы:
— Мое впечатление о Зыбицкой: приехали друзья из Москвы, спросили где можно ночью потанцевать, единственная моя мысль — Зыбицкая. Никогда там не была, хотя в Минске с рождения. Ну подумала: поедем туда, хоть сама гляну что это за место. Итог: в первом же баре у меня украли любимую кофту! Больше я туда ни ногой.
— Потому что времена невеселые.
— Построили пластмассовую улицу в пластмассовом городе и удивляются. Вайб и традиции за деньги не купишь.
— После 2020 много ограничений и нет тех настроений и вайба. Молодёжь сидит в телефоне, а не гуляет.
— Потому что вайб «просто выйти на Зыбицкую» уже не тянет сам по себе — люди стали выбирать либо камерные места, либо понятный «движ». Когда везде одинаково дорого, начинаешь быть разборчивее.
— Нет идей и новых концепций. Бары и рестораны превратились в просто «наливайки».
— У меня процентов 70 знакомых мигрировало.