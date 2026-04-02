The NYT: Путин теряет влияние на глазах всего мира 3 2.04.2026, 16:23

8,422

Трамп изменил расстановку сил.

Конфликт в Иране принес России краткосрочные экономические выгоды и потенциальные преимущества в Украине, однако показал и слабость союзов Москвы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Путин получает выгоду от роста цен на нефть и газ, укрепляя позиции России как альтернативного поставщика энергии. При этом действия США под руководством президента Дональда Трампа демонстрируют беспрецедентное использование американской военной мощи, которое ставит под сомнение влияние Москвы на мировой арене.

Иран, ранее поддерживавший Россию поставкой дронов на ранних этапах вторжения в Украину, оказался почти беззащитным перед массированными ударами США и Израиля. Москва ограничилась лишь осуждающими заявлениями, избегая упоминания Трампа. Эксперты отмечают: это ясно показывает пределы партнерства с Россией.

В последние месяцы США и Израиль последовательно вмешивались в дела стран, близких к Москве: ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи, захват диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, экономическая блокада Кубы. Во всех случаях Россия оказалась практически пассивной.

По словам аналитиков, Трамп изменил расстановку сил: теперь Путин уже не выглядит «самым страшным игроком» на мировой арене. Его влияние в глазах союзников и противников ослабевает, а американский президент демонстрирует готовность действовать независимо от международных норм.

Тем не менее у России остаются долгосрочные возможности. Трамп не всегда стремится свергать лидеров стран, дружелюбных к Москве, что оставляет пространство для сохранения связей. Более того, некоторые действия Трампа — например, давление на НАТО и посредничество между Азербайджаном и Арменией — могут косвенно продвигать интересы Кремля.

Путин воздерживается от публичной критики Трампа, сосредоточившись на главной для себя задаче — достижении целей на Украине. Эксперты отмечают, что несмотря на краткосрочные успехи, Россия сталкивается с новой реальностью: американская мощь под руководством Трампа ограничивает способность Москвы влиять на мировую политику так, как это было раньше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com