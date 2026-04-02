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Современные фары автомобилей становятся все ярче

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  • 2.04.2026, 16:52
  • 6,950
Современные фары автомобилей становятся все ярче

Что об этом думают водители?

Новые данные подтверждают то, о чем водители жаловались годами. Согласно опросу более 1 000 водителей, шесть из десяти считают, что свет фар создают серьезную проблему в темное время суток. Еще тревожнее, что три четверти опрошенных уверены, что за последние десять лет ситуация заметно ухудшилась, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Причина проста — современные автомобили оснащаются мощными светодиодными (LED) и газоразрядными (HID) фарами, которые дают гораздо больше света, чем традиционные галогеновые лампы. Усилению эффекта способствует рост популярности внедорожников и пикапов — их фары находятся выше и попадают прямо в линию зрения водителей небольших машин.

На долю встречных фар приходится 92 % жалоб, а еще треть водителей отметила блики, отражающиеся от зеркал. Люди с очками сталкиваются с проблемой чаще других.

Решение есть — адаптивные фары с функцией автоматического снижения мощности при встречном транспорте легальны в США с 2022 года, но пока почти не встречаются на массовых моделях. Тесты AAA показали, что европейские автомобили с такими фарами освещают дорогу на 86 % лучше стандартных низких фар без ослепления водителей.

Проблема отражает более широкую тенденцию: технологии шагнули вперед, а регулирование отстало. Пока адаптивные фары не станут стандартом, миллионы водителей будут продолжать «протискиваться» сквозь встречной поток ослепляющего света.

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