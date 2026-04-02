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«Хотим просто сказать спасибо»

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  • 2.04.2026, 17:03
  • 8,782
«Хотим просто сказать спасибо»

В Гомеле ищут парня из троллейбуса.

Родители гомельской школьницы обратились в редакцию «Сильных Новостей». Они ищут молодого человека, не оставшегося в стороне от ситуации, которая могла закончиться плохо.

31 марта, в промежутке с 13:30 до 14:00, 11‑летняя девочка возвращалась из школы домой. Она ехала в троллейбусе по маршруту «Универмаг Гомель — стадион Локомотив».

Во время поездки к ней начал навязчиво приставать нетрезвый пассажир: делал странные комплименты, угощал открытым батончиком, уверял, что знает ее родителей, и говорил о будущем замужестве.

Несмотря на то, что родители учили дочку правилам безопасности, от испуга девочка впала в ступор — у ребенка началась настоящая истерика.

В этот момент за школьницу заступился молодой человек. Он не только осадил навязчивого незнакомца, но и вышел вместе с девочкой на ее остановке. Парень проводил ее до середины улицы, по пути выбросил подозрительное угощение и объяснил, почему нельзя ничего брать у чужих людей.

«Я боюсь представить, чем могла бы закончиться эта ситуация. Хотелось бы просто по-родительски сказать парню спасибо за то, что заступился за честь и достоинство нашего ребенка. Помогите его найти!» — пишет мама девочки в редакцию «Сильных новостей».

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