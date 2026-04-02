В Речицком районе прошли странные учения 2 2.04.2026, 17:16

8,886

Что вызывает удивление?

Газета Речицкого райисполкома «Дняпровец» сообщала в соцсети о том, что С 9.00 1 апреля до 12.00 2 апреля Министерство внутренних дел совместно с личным составом воинских частей проводит комплексные учения в лесном массиве вблизи населенного пункта Якимовка Речицкого района, заметил «Флагшток».

Уточнялось, что при проведении учений предусмотрено движение техники — граждан попросили соблюдать спокойствие и предупреждали, что «никаких действий от населения не требуется».

Подробностей об учениях, которые провели уже после «комплексной проверки» Вооруженных сил, ранее объявленной Лукашенко, пока не последовало.

Вызывает удивление то, что МВД проводило учения совместно с военными. Возможно, речь шла об участии в мероприятии не сотрудников РОВД, а внутренних войск, которые входят в структуру МВД.

Обращает на себя внимание тот факт, что учения проводили в районе Якимовки, где как раз сейчас, по информации Флагштока, ведется строительство военного полигона. На месте его возведения до конца марта должны были завершить вырубку и корчевку деревьев. Но, как показывают спутниковые снимки, эти работы еще не окончены.

Напомним, на железнодорожной станции Якимовка есть пути для составов, перевозящих опасные грузы. Здесь же предполагается строительство грузовой платформы благодаря которой можно будет выгружать и загружать военную технику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com