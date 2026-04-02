Малому бизнесу в России приходит конец 2 2.04.2026, 17:21

3,290

Худшие показатели за последние пять лет.

Настроения среди российских предпринимателей достигли худших показателей за последние пять лет. Согласно совместному исследованию Фонда общественного мнения России, 52% индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса считают, что условия для ведения бизнеса ухудшаются. Лишь 12% ожидают улучшений в ближайшей перспективе, пишет The Bell (перевод — сайт Charter97.org).

Для сравнения, в начале 2022 года, на фоне начала войны и санкционного давления, доля пессимистов составляла 38%, тогда как оптимистов было около 20%.

Ситуация отражается и в реальных показателях: 31% опрошенных сообщили о закрытии или продаже бизнеса — на 8 процентных пунктов больше, чем год назад. Почти 40% предпринимателей зафиксировали падение выручки в конце прошлого года, а 29% заявили, что не могут покрыть даже базовые расходы. Рекордные 39% компаний работают в режиме выживания.

Замедление особенно заметно в розничной торговле. В 2025 году крупнейшие FMCG-сети открыли всего 952 новых магазина — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее. Это крупнейшее падение с начала наблюдений. Срок окупаемости новых точек вырос с шести месяцев до года, а высокие арендные ставки и стоимость заимствований делают запуск новых магазинов экономически нецелесообразным.

При этом основной рост демонстрируют дискаунтеры, что указывает на изменение потребительского поведения в сторону более дешевых товаров.

Эксперты отмечают, что проблемы малого бизнеса отражают общее состояние экономики: спрос снижается, издержки растут, а налоговая нагрузка усиливается. В таких условиях часть компаний закрывается, уходит в тень или дробит бизнес, что в перспективе может ослабить гражданский сектор экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com