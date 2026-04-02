закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Малому бизнесу в России приходит конец

2
  • 2.04.2026, 17:21
  • 3,290
Малому бизнесу в России приходит конец

Худшие показатели за последние пять лет.

Настроения среди российских предпринимателей достигли худших показателей за последние пять лет. Согласно совместному исследованию Фонда общественного мнения России, 52% индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса считают, что условия для ведения бизнеса ухудшаются. Лишь 12% ожидают улучшений в ближайшей перспективе, пишет The Bell (перевод — сайт Charter97.org).

Для сравнения, в начале 2022 года, на фоне начала войны и санкционного давления, доля пессимистов составляла 38%, тогда как оптимистов было около 20%.

Ситуация отражается и в реальных показателях: 31% опрошенных сообщили о закрытии или продаже бизнеса — на 8 процентных пунктов больше, чем год назад. Почти 40% предпринимателей зафиксировали падение выручки в конце прошлого года, а 29% заявили, что не могут покрыть даже базовые расходы. Рекордные 39% компаний работают в режиме выживания.

Замедление особенно заметно в розничной торговле. В 2025 году крупнейшие FMCG-сети открыли всего 952 новых магазина — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее. Это крупнейшее падение с начала наблюдений. Срок окупаемости новых точек вырос с шести месяцев до года, а высокие арендные ставки и стоимость заимствований делают запуск новых магазинов экономически нецелесообразным.

При этом основной рост демонстрируют дискаунтеры, что указывает на изменение потребительского поведения в сторону более дешевых товаров.

Эксперты отмечают, что проблемы малого бизнеса отражают общее состояние экономики: спрос снижается, издержки растут, а налоговая нагрузка усиливается. В таких условиях часть компаний закрывается, уходит в тень или дробит бизнес, что в перспективе может ослабить гражданский сектор экономики.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров