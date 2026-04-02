«США посылают Лукашенко сигналы» 6 2.04.2026, 17:34

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Зачем Трампу понадобился белорусский диктатор?

Почти каждые два-три месяца Лукашенко тепло принимает спецпредставителя Дональда Трампа и его бывшего юриста Джона Коула, а также чиновника Госдепа Кристофера Смита. Трамп и Лукашенко обмениваются комплиментами, после чего белорусские власти освобождают очередную группу политзаключенных, а США объявляют о новых ослаблениях санкций. И так по кругу, пишет сайт телеканала Slawa TV.

Более того, в Вашингтоне планируют встречу Лукашенко с Трампом — будь то в Белом доме или в Мар-а-Лаго. Это после своего последнего визита в Беларусь в конце марта подтвердил спецпосланник Трампа Джон Коул. Сам Трамп «с нетерпением» ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира – об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Лукашенко — пешка

Трампу нужен успех, который можно продать избирателям MAGA в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, обращает внимание научная сотрудница Chatham House, специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси (2018–2024) Анаис Марин.

«Освобождение белорусских, американских и других иностранных «заложников», как их называет Стив Виткофф, — это история с положительным эмоциональным эффектом для вечерних новостей», — говорит эксперт.

И эта история выглядит более убедительной, чем заявления о якобы остановленных войнах, продолжает Марин, особенно когда Трамп путает страны: «Азербайджан и Албанию или параллельно начинает новые конфликты — за 14 месяцев при Трампе армия США выпустила больше ракет, чем за четыре года Байдена» .

Другие причины «заигрывания» с Лукашенко, по мнению ученой Chatham House, — возможные бизнес-интересы семьи Трампа: «Например, Trump Tower в Минске и, возможно, еще один голос в поддержку его номинации на Нобелевскую премию мира».

Американская дипломатическая инициатива по Беларуси — это способ снизить давление на Путина, считает научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Для Трампа это способ ослабить санкции против России или создать для нее экономические возможности, не принимая на себя политических рисков, связанных с открытым взаимодействием с Путиным и предоставлением России уступок, — объясняет эксперт.

Безусловный приоритет Трампа, по оценке Дикинсона, — улучшение отношений с Россией как на личном, так и на уровне государств: «Он хочет быть в дружеских отношениях с Путиным» .

Впрочем, продолжает эксперт, реализовать это политически в США сложно, потому что очень мало американцев видят в России потенциального союзника.

«Опросы убедительно показывают: большинство американцев осознают, что победа России в Украине будет вредна для американских интересов. И очень мало кто поддерживает российский успех или тесные связи между США и Россией. Путин и Трамп оказались в затруднительном положении», — резюмирует Питер Дикинсон.

Следовательно, Трамп выбрал эту формулу сотрудничества с Лукашенко.

Дух Анкориджа

Некоторые договоренности между Трампом и Путиным могли быть достигнуты во время их встречи в Анкоридже или раньше — во время многочисленных телефонных разговоров, предполагает главный редактор оппозиционного белорусского издания «Хартия'97» Наталья Радина.

«Очевидно: если снимать санкции с Беларуси, это поможет и России — через Беларусь будет контрабандой поступать много товаров», — говорит Радина.

Но для снятия санкций требуются уступки. По ее убеждению, здесь не обошлось без надавившего на Лукашенко Путина — мол, освобождай политических заключенных.

Самому Путину не важно, что в тюрьмах сидят оппоненты диктатора. Это не для него значительная уступка. Поэтому, нажав на Лукашенко, они добились постепенного освобождения узников совести из белорусских колоний, отмечает она.

В ответ США сняли санкции с калийных удобрений, авиакомпании «Белавиа», ряда белорусских банков и министерства финансов Беларуси.

Взаимный обмен

Как только сняли первые санкции с «Белавиа», сразу выросли закупки запчастей для самолетов Boeing в Беларуси, приводит пример Радина. Очевидно, что эти запчасти идут не только на немногие белорусские самолеты, но и в Россию, которая остро нуждается в базе для технического обслуживания.

Интерес Трампа также может быть не только политическим, но и практичным

«Беларусь — один из мировых производителей калийных удобрений. И сейчас США остро в них нуждаются после ухудшения отношений с Канадой, которая была крупнейшим поставщиком. Во время визита в Минск спецпосланник Трампа Джон Коул подтвердил, что обсуждались поставки калийных удобрений в США», — говорит Радина.

Россия может использовать Беларусь в качестве канала для экспорта и импорта, а также как доступ к международным финансам через белорусские учреждения, добавляет Питер Дикинсон. Спектр таких возможностей очень широк, а влияние России на Беларусь значительное, особенно после 2020 года.

«Поэтому нет никаких шансов, что Лукашенко отвернется от России и начнет сотрудничать с Западом», — уверен Дикинсон.

Лукашенко между Кремлем и Вашингтоном

Лукашенко действует прагматично, как и Трамп. Он начал налаживать контакты с командой Трампа еще в 2024 году, заявляя о готовности обменивать политических заключенных, отмечает Анаис Марин.

«Часть он уволил просто так — как жест доброй воли, чтобы проверить реакцию. Потом ждал ответного шага от США — и дождался. Сейчас даже обсуждается возможность возобновления работы посольства, фактически закрытого еще с 2008 года» , — отмечает эксперт.

Впрочем, о стратегическом развороте от России речь не идет — зависимость Беларуси от Москвы слишком глубока.

Это скорее тактический шаг. У Лукашенко есть товар — политические заключенные, но покупателей немного. Европейцы не покупают, китайцы тоже. Если американцы готовы присоединиться к этому обмену, Лукашенко готов играть, — объясняет Марин.

В то же время в стратегии администрации Трампа по отношению к Беларуси есть и реалистичный элемент — дать Лукашенко «кислород» , то есть пространство для маневра вне полной зависимости от Москвы.

«Это давний принцип политики США — не допустить полного поглощения Беларуси Россией. В долгосрочной перспективе эта цель, вероятно, остается актуальной», — говорит Марин.

При этом, по ее словам, Вашингтон также посылает Лукашенко сигналы.

«В частности, предупреждение о последствиях возможного вступления Беларуси в войну или применения тактического ядерного оружия с его территории: ответ будет конвенционным, но масштабным и разрушительным для критической инфраструктуры. Это та «красная линия», которую даже Си Цзиньпин советовал не пересекать», — подчеркивает она.

Беларусь и война против Украины

Лукашенко боится Путина гораздо больше, чем Трампа, отмечает Наталья Радина. Поэтому никаких изменений в отношении Минска к войне против Украины ждать не стоит.

«Даже если представить, что Трамп о чем-то его попросит, а Путин будет против – очевидно, Лукашенко сделает то, что нужно Кремлю», — говорит она.

Позиция Минска остается относительно стабильной. В то же время, есть демонстративные шаги для внутренней аудитории и «гибридного» давления — чтобы держать Украину в напряжении и заставлять ее удерживать войска на белорусском направлении, отмечает Анаис Марин.

По ее мнению, нормализация отношений США и Беларуси может со временем усилить позиции Лукашенко как участника возможных мирных переговоров или дискуссий о новой архитектуре европейской безопасности — к чему он давно стремится.

Может ли это потепление снизить репрессивное давление внутри Беларуси? Наталья Радина в это не верит.

«Даже если посмотреть на освобождение политических заключенных, большинство из них просто выгоняют из страны», — говорит она.

Остающиеся находятся под жестким контролем спецслужб. Работать в независимых СМИ или правозащитных организациях невозможно.

«Лукашенко панически боится потерять власть. События 2020 года стали для него травмой — он понял, что значительная часть общества его не поддерживает. С тех пор он не доверяет людям», — говорит Радина.

Никаких системных изменений, по ее убеждению, ждать не стоит, пока Лукашенко у власти. Другой вопрос – как долго он сможет ее удержать.

«Экономическая ситуация в Беларуси остается сложной из-за санкций. И хотя американские ограничения частично снимаются, ключевое давление продолжают оказывать европейские санкции», — резюмирует эксперт.

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