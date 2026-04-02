закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как правильно наводить порядок

1
  • 2.04.2026, 17:41
  • 3,500
Как правильно наводить порядок
Фото: TIME

Стоит разбирать вещи по категориям, а не по комнатам.

Попробуйте простой эксперимент: соберите все свои носки в одном месте. И постарайтесь не удивиться. Именно этот момент — «откуда их столько?» — объясняет, почему эксперты по организации пространства советуют разбирать вещи не по комнатам, а по категориям, пишет журнал TIME.

«Люди всегда поражаются, когда видят все вместе», — говорит организатор пространства Рэйчел Фанке. — «Особенно это касается мелочей вроде зарядных кабелей».

Суть метода проста, вместо того чтобы наводить порядок в спальне или кухне, вы выбираете одну категорию — например, обувь, одежду для спорта или чистящие средства — и собираете все такие предметы по дому. Когда они оказываются перед глазами, становится легче понять, что действительно нужно.

Почему это работает?

Чаще всего мы не осознаем, сколько вещей у нас есть. Они разбросаны по разным местам, и каждая небольшая «кучка» кажется безобидной. Но вместе они создают совсем другую картину.

«Пока не соберешь все в одном месте, невозможно понять реальный объем», — объясняет эксперт по организации Тайлер Мур.

Такой подход меняет мышление, вместо вопроса «поместится ли это?» появляется более честный — «нужно ли мне это вообще?». И ответ часто становится очевидным.

Кроме того, становится ясно, что проблема не в нехватке места, а в избыточном количестве вещей. Именно из-за этого люди часто покупают дубликаты — еще один кабель, еще одну пару леггинсов или крема.

Начинайте с малого

Лучше начать с простых вещей, которые не вызывают споров: например, чистящие средства или носки. Это помогает «натренировать» навык избавления от лишнего и подготовиться к более сложным категориям.

Как это выглядит на практике

Некоторые категории особенно показательны:

— Обувь — разбросана по всему дому, и именно здесь легко обнаружить дубликаты.

— Спортивная одежда — удобно разделить по назначению.

— Солнцезащитные средства — часто лежат в разных местах и оказываются просроченными.

— Носки — полезно хранить отдельно одиночные пары и периодически пересматривать их.

— Кабели и зарядки — одна из самых «перегруженных» категорий.

— Чистящие средства — сбор в одном месте помогает избежать лишних покупок.

Долгосрочный эффект

Разбор по категориям упрощает принятие решений и помогает выстроить понятную систему хранения. Вещи оказываются там, где они действительно нужны, а не там, где «обычно лежат».

В итоге дом становится не просто аккуратнее, но и функциональнее. Меньше времени уходит на поиск, снижается усталость от выбора, а покупки становятся более осознанными.

Главная цель — не идеальный порядок, а пространство, которое работает на вас.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров