Как правильно наводить порядок

Как правильно наводить порядок1
- 2.04.2026, 17:41
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Стоит разбирать вещи по категориям, а не по комнатам.
Попробуйте простой эксперимент: соберите все свои носки в одном месте. И постарайтесь не удивиться. Именно этот момент — «откуда их столько?» — объясняет, почему эксперты по организации пространства советуют разбирать вещи не по комнатам, а по категориям, пишет журнал TIME.
«Люди всегда поражаются, когда видят все вместе», — говорит организатор пространства Рэйчел Фанке. — «Особенно это касается мелочей вроде зарядных кабелей».
Суть метода проста, вместо того чтобы наводить порядок в спальне или кухне, вы выбираете одну категорию — например, обувь, одежду для спорта или чистящие средства — и собираете все такие предметы по дому. Когда они оказываются перед глазами, становится легче понять, что действительно нужно.
Почему это работает?
Чаще всего мы не осознаем, сколько вещей у нас есть. Они разбросаны по разным местам, и каждая небольшая «кучка» кажется безобидной. Но вместе они создают совсем другую картину.
«Пока не соберешь все в одном месте, невозможно понять реальный объем», — объясняет эксперт по организации Тайлер Мур.
Такой подход меняет мышление, вместо вопроса «поместится ли это?» появляется более честный — «нужно ли мне это вообще?». И ответ часто становится очевидным.
Кроме того, становится ясно, что проблема не в нехватке места, а в избыточном количестве вещей. Именно из-за этого люди часто покупают дубликаты — еще один кабель, еще одну пару леггинсов или крема.
Начинайте с малого
Лучше начать с простых вещей, которые не вызывают споров: например, чистящие средства или носки. Это помогает «натренировать» навык избавления от лишнего и подготовиться к более сложным категориям.
Как это выглядит на практике
Некоторые категории особенно показательны:
— Обувь — разбросана по всему дому, и именно здесь легко обнаружить дубликаты.
— Спортивная одежда — удобно разделить по назначению.
— Солнцезащитные средства — часто лежат в разных местах и оказываются просроченными.
— Носки — полезно хранить отдельно одиночные пары и периодически пересматривать их.
— Кабели и зарядки — одна из самых «перегруженных» категорий.
— Чистящие средства — сбор в одном месте помогает избежать лишних покупок.
Долгосрочный эффект
Разбор по категориям упрощает принятие решений и помогает выстроить понятную систему хранения. Вещи оказываются там, где они действительно нужны, а не там, где «обычно лежат».
В итоге дом становится не просто аккуратнее, но и функциональнее. Меньше времени уходит на поиск, снижается усталость от выбора, а покупки становятся более осознанными.
Главная цель — не идеальный порядок, а пространство, которое работает на вас.