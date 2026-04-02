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Худший сон Путина

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  • Егор Чернев
  • 2.04.2026, 17:51
  • 11,488
Худший сон Путина

В последние дни Кремль делает странные движения.

В последние дни на фоне уничтожения российских портов и НПЗ мы видим странные движения со стороны Кремля.

Похоже, там впали в отчаяние после военных провалов и неудачных попыток сломать нас через американцев и теперь прибегают к своему последнему аргументу — магическим заклинаниям.

Одно из таких — ультиматум к Украине с требованием в течение двух месяцев вывести наши войска с Донбасса, в противном случае следующие условия будут хуже.

Причём озвучивают его сразу все главные спикеры Кремля на случай, если их не услышали с первого раза.

От такого впали в ступор даже самые ярые «зэтники», которые сегодня постепенно становятся главной оппозицией Путину.

Ведь всем понятно, что реальные инструменты у путинского режима исчерпаны, остались только слова. И это лишь подчёркивает бессилие и «импотенцию» путинского режима.

Хуже того (для Путина), на фоне постепенного сворачивания американской помощи Украине, конфликтов США с Европой и неудачной кампании против Ирана инструменты давления на нас теряет и Трамп. Пользуясь его же терминологией, у нас «карт» становится всё больше, а у него — всё меньше.

А следовательно, становится вообще непонятным, кто и как принудит Украину к капитуляции в условиях, когда военным путём победить нас уже невозможно. Тем более — на фоне роста наших дальнобойных возможностей.

Худший сон Путина — если ему придётся договариваться о мире не с США, а напрямую с нами и европейцами, признавать нас равными и идти на наши условия.

И ему придётся это сделать. Ведь никто с Донбасса не выйдет. Заклинания Кремлю не помогут.

Егор Чернев, «Фейсбук»

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