Худший сон Путина4
- Егор Чернев
- 2.04.2026, 17:51
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В последние дни Кремль делает странные движения.
В последние дни на фоне уничтожения российских портов и НПЗ мы видим странные движения со стороны Кремля.
Похоже, там впали в отчаяние после военных провалов и неудачных попыток сломать нас через американцев и теперь прибегают к своему последнему аргументу — магическим заклинаниям.
Одно из таких — ультиматум к Украине с требованием в течение двух месяцев вывести наши войска с Донбасса, в противном случае следующие условия будут хуже.
Причём озвучивают его сразу все главные спикеры Кремля на случай, если их не услышали с первого раза.
От такого впали в ступор даже самые ярые «зэтники», которые сегодня постепенно становятся главной оппозицией Путину.
Ведь всем понятно, что реальные инструменты у путинского режима исчерпаны, остались только слова. И это лишь подчёркивает бессилие и «импотенцию» путинского режима.
Хуже того (для Путина), на фоне постепенного сворачивания американской помощи Украине, конфликтов США с Европой и неудачной кампании против Ирана инструменты давления на нас теряет и Трамп. Пользуясь его же терминологией, у нас «карт» становится всё больше, а у него — всё меньше.
А следовательно, становится вообще непонятным, кто и как принудит Украину к капитуляции в условиях, когда военным путём победить нас уже невозможно. Тем более — на фоне роста наших дальнобойных возможностей.
Худший сон Путина — если ему придётся договариваться о мире не с США, а напрямую с нами и европейцами, признавать нас равными и идти на наши условия.
И ему придётся это сделать. Ведь никто с Донбасса не выйдет. Заклинания Кремлю не помогут.
Егор Чернев, «Фейсбук»