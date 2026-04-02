Эпидемия ящура перекинулась из России в Китай? 13 2.04.2026, 17:59

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Вакцины не обеспечивают полноценной защиты.

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышках ящура в двух стадах крупного рогатого скота в северо-западной провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, граничащем с Казахстаном и Россией, передает Reuters.

В субботу правительство подтвердило диагноз ящура серотипа SAT1 у 219 голов крупного рогатого скота в двух стадах, насчитывающих в общей сложности 6229 голов.

В связи со вспышками заболевания местные органы власти в Синьцзяне и Ганьсу приняли меры по уничтожению зараженных и дезинфекции.

Аналитики отрасли утверждают, что это первый случай проникновения серотипа SAT1 в Китай, и существующие вакцины не обеспечивают перекрестной защиты от этого штамма.

Напомним, об эпидемии ящура крупного рогатого скота в России ранее сообщал Минсельхоз США. С ней могут быть связаны массовые случаи изъятия и убоя скота в российских регионах, вызвавшие протесты фермеров, которые в одночасье лишились собственности и бизнеса.

Хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, «локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура», говорится в докладе USDA.

Помимо убоя скота в регионах Сибири вводятся жесткие карантинные меры, включая кордоны и запрет на передвижение. А это нетипично для пастереллеза, с которым, как правило, борятся карантином и лекарствами, пишет Минсельхоз США.

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