21-летний внук Лукашенко построит цех за госкредит на льготных условиях

21-летний внук Лукашенко построит цех за госкредит на льготных условиях20
- 2.04.2026, 18:24
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Он разместится в «оршанском офшоре».
Журналисты-расследователи «Бюро» выяснили, что компания внука Александра Лукашенко «Сезон упаковки» попала в инвестиционную госпрограмму «Региональная инициатива». Она получит госкредит на особых условиях.
«Сезон упаковки» включили в госпрограмму 6 марта нынешнего года. Планируется, что компания внука Лукашенко построит производственно-складской цех по изготовлению тары из гофрированного картона на 110 рабочих мест.
Он разместится в особой экономической зоне «Бремино — Орша» (в народе его еще называют «оршанский офшор»). Компании, зарегистрированные там, не платят НДС и таможенные пошлины на ввоз материалов, комплектующих и сырья под инвестпроект.
Госпрограмма «Региональная инициатива» предусматривает выделение кредита на сумму до 30 миллионов белорусских рублей. Срок до 10 лет. Ставка — 7% первые три года, а потом по схеме «ставка рефинансирования плюс три процентных пункта». Для сравнения: банки выдают коммерческие кредиты для бизнеса под 11−14% годовых. Выдавать их будут «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк» и «Банк развития Республики Беларусь».
Напомним, 20% «Сезона упаковки» принадлежат 21-летнему Александру Лукашенко — младшему. Остальными 80% владеет фирма «Морские сезоны», которую контролирует бизнесвумен Людмила Неронская — близкая подруга Виктора и Лилии Лукашенко (это родители Александра Лукашенко — младшего).
Кроме того, в «Морских сезонах» также работает зять Виктора и Лилии Лукашенко — Дмитрий Дятлов и сват (муж родной сестры Лилии Лукашенко) — Александр Гарусов.
Ранее исследователи сообщали, что белорусские власти засекретили данные фирм, связанных с Людмилой Неронской, в том числе и «Сезона упаковки».