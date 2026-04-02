Reuters: Россия неизбежно срежет добычу нефти 2.04.2026, 18:30

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Из-за украинских атак.

Сокращение добычи нефти в России неизбежно, поскольку украинские атаки на портовую инфраструктуру, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы уменьшили экспортные возможности РФ на 1 миллион баррелей в сутки, или на пятую часть от общей мощности.

Об этом пишет Reuters.

По меньшей мере 20% от общего объема экспортных мощностей России не работают, что значительно меньше пикового значения в 40% в марте, но, по словам трех источников в отрасли, все еще достаточно, чтобы повлиять на российскую нефтедобычу, третью по величине в мире после США и Саудовской Аравии.

Главный российский балтийский порт Усть-Луга приостановил экспорт нефти неделю назад после ударов украинских дронов и пожаров. По словам источников Reuters, поскольку украинские дроны атакуют как экспортную инфраструктуру, так и нефтеперерабатывающие заводы РФ, российская нефтепроводная система переполнена нефтью, а хранилища также переполняются.

Это означает, что некоторым нефтяным месторождениям придется сократить добычу, чтобы избежать дальнейшего переполнения системы, пишет Reuters.

«Еще до украинских атак на балтийские порты экспортные мощности России были ограничены, поскольку работа нефтепровода Дружба, по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию, была приостановлена с января», — говорится в публикации. — «Добыча российской нефти в прошлом году упала всего на 0,8% до 10,28 миллиона баррелей в сутки, что составляет около десятой части мирового производства, несмотря на санкции Запада и атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы».

Как сообщалось, разрушительные удары украинских беспилотников по ключевым российским портам привели к падению объемов поставок нефти из страны-агрессора до самого низкого уровня за более чем год и подорвали финансирование военных расходов Кремля.

Повторные атаки на нефтяные экспортные терминалы в Приморске и Усть-Луге вызвали пожары в резервуарах и остановили погрузочные работы в течение большей части прошлой недели, сократив потоки через эти порты примерно до трети от уровня предыдущей недели и уменьшив доходы Москвы от нефти более чем на 1 миллиард долларов, пишет Bloomberg.

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