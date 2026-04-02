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Значительная температурная аномалия заморозит Беларусь в апреле

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  • 2.04.2026, 18:47
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Значительная температурная аномалия заморозит Беларусь в апреле

Будет до -5°С.

В Telegram-канале «Метеовайб» сообщили 2 апреля о серьезном похолодании, которое ждет белорусов на неделе с 6 апреля. В некоторых районах республики столбик термометра может показать -5°С и даже ниже ночью. Сравнили этот прогноз с информацией государственных синоптиков Белгидромета.

Специалисты «Метеовайба» рассказали, что на большей части страны ждем заморозки на грядущей неделе. Похолодание придет не одно, а с компанией тройных смешанных осадков – дождя, мокрого снега и крупы.

Еще коварная гололедица вернется, а ведь не так давно белорусы попрощались с ней впервые в 2026 году. Ансамблевый прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщает о существенной отрицательной температурной аномалии на следующей неделе.

Белгидромет подтвердил грядущее похолодание. По словам синоптиков, Беларусь в ближайшие дни окажется в циклонической циркуляции, погода станет неустойчивой.

Циклоническая циркуляция – это когда воздух закручивается вокруг области пониженного давления и одновременно стекается к ее центру. Из-за такого движения воздух поднимается вверх, поэтому чаще образуются облака, осадки и усиливается ветер.

Метеорологи рассказали, что в понедельник, 6 апреля, на большей части республики польют дожди. Утром и днем локально усилится ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью столбик термометра зафиксирует +1..+8°С, при прояснениях на востоке – 0..-3°С.

Согласно шкале Бофорта, которая измеряет силу ветра, ветер от 13,9 до 17,1 м/с является крепким. При такой стихии качаются стволы деревьев, гнутся крупные ветки, трудно идти против ветра.

А ветер от 17,2 до 20,7 м/c – это очень крепкий ветер. Из-за него ломаются тонкие и сухие ветви деревьев, идти против порывов очень сложно.

Днем слабое тепло еще поборется за свои права: ждем +7..+14°С, на юго-востоке – до +16°С, передало агентство БелТА.

А уже во вторник, 7 апреля, белорусы ощутят похолодание: ночная температура – от -3 до +4°С, днем воздух прогреется до +3..+10°С, на юго-западе – до +12°С. В Белгидромете рассказали, что во многих районах Беларуси следует приготовиться к мокрому снегу и дождю. Хорошая новость в том, что они будут непродолжительными.

Ночью и утром возможен несильный гололед. А вот ветер, наоборот, нехилый – с порывами 15-20 м/с.

Мокрый снег и дождь не покинут страну и в среду, 8 апреля. Их ждем во многих районах Беларуси, в некоторых – слабый гололед. По словам специалистов, в этот день подует ветер с порывами 15-18 м/с.

Ночью температура будет около нуля (от -3°С до +3°С), днем – +2..+9°С.

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