Слава украинским домохозяйкам! 15 Ежи Вуйцик

2.04.2026, 19:15

8,062

Военная реальность сбежала из проектных бюро прямо в украинские кухни.

Все началось с предложения об украинских домохозяйках. Армин Паппергер, президент оборонного концерна Rheinmetall, объяснял журналисту Саймону Шустеру, почему дроны из Украины для него не являются инновацией.

«Их производят украинские домохозяйки. У них в кухнях стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов», — сказал он.

Для человека, управляющего 180 фабриками, инновация должна иметь сертификат, миллиардный бюджет и годы испытаний в стерильных цехах. Кухня и 3D-принтер для него — это фольклор, а не технология уровня Lockheed Martin или Rheinmetall.

Слова Паппергера, опубликованные 27 марта 2026 года, вызвали в Киеве цифровую лавину. Украинские социальные сети заполонили фотографии женщин, собирающих дроны за кухонными столами, с ироническими хештегами #MadeByHousewives и #LEGODrones.

То, что президент Rheinmetall хотел высмеять как любительство, украинцы подняли в ранг символа национальной состоятельности. Ведь эти «домохозяйки» и гаражные инженеры создали экосистему, производящую миллионы единиц в год — это масштаб, о котором европейская промышленность может только мечтать.

Шустер поехал в Нижнюю Саксонию, в сердце империи Паппергера, чтобы проверить, как оборонительный гигант реагирует на технологическую революцию.

Когда он спросил о дешевых дронах FPV, уничтожающих оборудование стоимостью в миллионы долларов, президент Rheinmetall коротко отмахнулся от темы: «Это игра с кубиками Lego». Для сторонника старого порядка инновация — это процесс, продолжающийся десятилетиями. Украинские дроны за 400 долларов он признал интересной, а не реальной технологией, способной угрожать его бизнес-модели.

Вместе с тем данные с фронта безжалостны для Паппергера. Генерал Кристофер Каволи привел в Сенате США конкретные цифры: Россия потеряла за год около 3000 танков и 9000 бронированных машин. Большинство этих потерь — следствие действия «игрушек» и «кубиков Лего», о которых говорил глава концерна.

Шустер описывает фронт как зону уничтожения шириной в несколько десятков километров, где дроны обнаруживают и уничтожают все движущееся. Тяжелая бронетехника перестала защищать экипаж, а стала медленной и дорогостоящей мишенью для легких атак. Сам Шустер признался, что после лет работы в Украине вид танка вызывает у него страх, а не ощущение могущества.

Реакция Киева на слова магната была безжалостной. Александр Камышин, советник президента Зеленского, посетивший в этом году более 200 оборонных заводов, ответил одним предложением: «Наши „лего-дроны“ сожгли 11 тысяч российских танков». Камышин непосредственно указал на отсутствие уважения Паппергера к украинским женщинам, работающим на военных заводах.

«Они заслуживают уважения, Rheinmetall», — добавил он в воскресном сообщении на платформе X, напоминая, что эти «хозяйки» работают бок о бок с мужчинами, чтобы производить оружие, реально уничтожающее противника.

В дискуссии также приняла участие Эва Сула, эстонская эксперт, точно указав на анахронический подход западных концернов. «Если смотреть на инновации сквозь традиционную призму крупных оборонных программ и миллиардных инвестиций, можно сделать ложные выводы. Именно это мышление разрушается», — отметила Сула.

По ее мнению, то, что Паппергер воспринимает как нехватку профессионализма, действительно является новой формой тотальной инновации. «Это не отсутствие инноваций. Именно так выглядит инновация, когда она напрямую связана с выживанием, а не происходит в упорядоченных структурах по всем правилам.

Александр Яковенко из TAF Industries (TAF Drones до ребрендинга летом 2025-го) добавил в это сухие промышленные факты, назвав этот процесс промышленным дарвинизмом. Его компания производит десятки тысяч дронов ежемесячно и вносит поправку еженедельно.

Яковенко подверг критике западные концерны в открытом письме: «Мы внедряем изменения еженедельно. Вам нужны годы на сертификацию незначительной модернизации».

Это столкновение двух миров: бюрократическая машина Запада с украинской системой, которая учится под огнем. Эва Сула подчеркивает, что этот пробел в оборонной промышленности Запада опасен для него самого: «Неудобная правда, которой мы избегаем, заключается в том, что западные системы испытывают трудности с поставкой оружия в достаточном объеме и быстро. А у Украины нет роскоши ждать».

Шустер заметил эту разницу во время визита на новый завод Rheinmetall в Унтерлюсе. Несмотря на лозунги о современном перевооружении, он увидел рабочих, которые вручную соскребали излишки взрывчатого вещества с гильз с помощью деревянных палочек.

Это картина промышленности, которая пытается масштабировать старые методы массового производства, в то время как Украина создала децентрализованную систему, которую невозможно уничтожить одним ударом. Производство, разбросанное по подвалам и небольшим мастерским, устойчиво к ракетным ударам, которые легко могли бы парализовать одну крупную фабрику в Германии.

«Инновации проходят в мастерских, гаражах и кухнях. Решение устаревают в считанные недели, а не десятилетия», — добавляет Сула.

Однако самым впечатляющим во всей этой истории остается финансовый аспект. Несмотря на то, что дроны уничтожают танки на видео с фронта, заказы на тяжелую технику в Европе и США растут. Акции Rheinmetall с начала вторжения выросли более чем в пятнадцать раз. Страны НАТО предпочитают тратить миллиарды на известные бронированные машины, потому что дроны просто слишком дешевы, чтобы соответствовать нынешним моделям финансирования армии и целям расходов альянса. Биржа не отреагировала на издевку Паппергера падением, инвесторы покупают не технологию, а безопасность политических денежных потоков и многолетние контракты, которые бюрократия защищает от дешевой конкуренции с востока.

Спор о «домохозяйках» и «кубиках Лего» обнажил глубочайший страх западных гигантов: страх перед демократизацией войны. Если можно побеждать с помощью оборудования, спроектированного на кухне и напечатанного в гараже, вся бизнес-модель, основанная на многолетних контрактах и сертифицированных бронированных транспортных средствах, начинает трястись в своих основах. Паппергер, атакуя «домохозяек», защищал право своего концерна быть единственным уполномоченным поставщиком безопасности. Эва Сула кратко подытоживает это: «Настоящий вопрос заключается не в том, считается ли это настоящей инновацией, а в том, умеем ли мы ее вовремя распознать».

Украинцы ответили ему самым болезненным для инженера старой школы образом. Они показали, что в современной войне профессионализм измеряется не чистотой заводского цеха, а количеством сожженных в степи русских железок. Смех над «кухонной инновацией» застрял в горле, когда статистику потерь, нанесенных якобы примитивными системами, стало невозможно игнорировать. Запад лишился монополии на определение того, что такое прогресс.

11 тысяч уничтоженных танков — это факт, который не изменит ни одна корпоративная риторика. Западные концерны и дальше зарабатывают миллиарды, но военная реальность сбежала от них из проектных бюро прямо в украинские кухни.

Все дело окончательно подытожил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на замечания главы немецкого концерна: «Если каждая украинская домохозяйка действительно умеет производить дроны, то каждая украинская домохозяйка может стать генеральным директором Rheinmetall. Поздравляю нашу оборонную промышленность с столь высоким уровнем», — прокомментировал президент.

Слава домохозяйкам!

Ежи Вуйцик, sestry.eu

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com