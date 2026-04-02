В Иране ликвидирован командир подразделения КСИР, которое занималось подавлением протестов 2.04.2026, 19:50

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Иллюстрационное фото

Он командовал специальным подразделением «Фатехин».

В Иране погиб бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Фатализаде, который командовал специальным подразделением «Фатехин». О его гибели сообщило иранское информационное агентство, связанное с Министерством обороны, но обстоятельства смерти не уточняются, пишет «Радыё Свабода».

Фатализаде стал одним из ряда высокопоставленных лиц Ирана, погибших за последние недели в результате военных действий и ударов Израиля и США. Согласно сообщениям международных СМИ, еще в конце февраля во время атак погибли десятки чиновников и командиров.

Подразделение «Фатехин», которым руководил Фатализаде, известно своей специальной подготовкой. Его участники ранее принимали участие в войне в Сирии и занимались подавлением протестов в Иране. Власти неоднократно отмечали их роль в борьбе с демонстрантами.

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