Сибига: Украина готова внести свой вклад в разблокирование Ормузского пролива 1 2.04.2026, 20:11

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Андрей Сибига

Киев предлагает свою помощь в защите стратегических морских путей.

Боевой опыт Украины в противодействии морским блокадам может быть полезным для защиты судоходства в Ормузском проливе из-за действий Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Во время международной встречи по восстановлению свободы судоходства глава МИД подчеркнул, что иранский террор не является абстракцией для украинцев, которые ежедневно сталкиваются с атаками дронов Shahed.

Сибига провел прямую параллель между блокадой Черного моря россиянами и нынешней ситуацией в Ормузском проливе.

По его словам, террористические режимы обмениваются опытом, а Иран превращает энергию в оружие так же, как РФ пыталась поступить с продовольствием.

«То, что Иран делает сегодня в Ормузском проливе, Россия делала вчера в Черном море. Проблема в том, что Иран изучил ошибки России и сделал из них выводы», - подчеркнул министр.

Украина уже направила специалистов в страны Ближнего Востока для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Сибига напомнил, что ВСУ удалось прорвать российскую блокаду благодаря морским дронам и решительной стратегии.

«Больше не существует изолированных региональных конфликтов. Боевой опыт Украины ценен для Ближнего Востока. Глобальная безопасность является взаимосвязанной», - отметил глава МИД.

Он добавил, что Украина готова вносить свой вклад в защиту свободы судоходства и работать с партнерами, чтобы положить конец блокаде.

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