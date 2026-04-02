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Второго за два месяца россиянина отправили в колонию за призыв повесить Путина

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  • 2.04.2026, 20:24
  • 9,932
Второго за два месяца россиянина отправили в колонию за призыв повесить Путина
Иллюстрационное фото

В РФ растет ненависть к диктатору.

1-й Западный окружной военный суд приговорил 58-летнего жителя Вологодской области Андрея Иванова к двум годам колонии общего режима за негативный комментарий о президенте России Владимире Путине. Как сообщает «Медиазона», пенсионера по инвалидности признали виновным в «призывах к терроризму» (часть 2 статьи 205.2 УК).

По версии следствия, 15 марта 2021 года Иванов написал под постом о Путине в одном из пабликов следующее: «Этого ублюдка повесить на Красной площади. Причем прилюдно. При этом царе жизни не будет. Все что можно продал американцам, а что нельзя закрыл. Самый умный в кавычках политик».

Иванова задержали в декабре 2025 года у него дома, после чего он написал «явку с повинной». На пенсионера донес подписчик паблика Роман Леденев. Он заявил следователю, что увидел комментарий, с которым был не согласен, и решил, что оставивший его человек должен быть наказан. Аналогичные показания дала Екатерина Непогодиева — как утверждается, еще одна подписчица паблика.

Сам Иванов говорил, что его задела новость о том, что Путин назвал 2020 год самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Обвиняемый отмечал, что оставил комментарий «на эмоциях» — из-за экономической ситуации в стране, посчитав, что президента надо отстранить от власти. Вину пенсионер признал полностью и раскаялся.

Это уже второй за два месяца россиянин, которого отправили в колонию за призыв повесить Путина. 4 февраля суд приговорил к 5,5 года лишения свободы врача-онколога из Санкт-Петербурга Егора Вощинина по аналогичному обвинению из-за четырех комментариев в Telegram.

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