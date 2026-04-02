закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

10
  • 2.04.2026, 20:52
  • 13,454
Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди
Пэм Бонди

Президент США назвал причину.

Генпрокурор США Пэм Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, заявил в Truth Soical президент США Дональд Трамп.

Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш.

«Пэм Бонди — большая патриотка Америки и мой верный друг, которая в прошлом году добросовестно выполняла обязанности моего генерального прокурора. Пэм проделала огромную работу, наблюдая за массовым подавлением преступности по всей нашей стране, в результате чего количество убийств упало до самого низкого уровня с 1900 года. Мы любим Пэм», — написал он.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров