Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди10
- 2.04.2026, 20:52
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Президент США назвал причину.
Генпрокурор США Пэм Бонди уйдет в отставку и перейдет в частный сектор, заявил в Truth Soical президент США Дональд Трамп.
Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш.
«Пэм Бонди — большая патриотка Америки и мой верный друг, которая в прошлом году добросовестно выполняла обязанности моего генерального прокурора. Пэм проделала огромную работу, наблюдая за массовым подавлением преступности по всей нашей стране, в результате чего количество убийств упало до самого низкого уровня с 1900 года. Мы любим Пэм», — написал он.